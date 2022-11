Plan B de reforma electoral no será tan ambicioso: Mario Delgado

Morena insistirá en la reforma electoral constitucional y en caso de no alcanzar la mayoría calificada activará el Plan B, una reforma a leyes secundarias que será menos ambiciosa, dijo el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo.

En entrevista con El Sol de México, el líder morenista explicó que los tres principales puntos de la reforma que impulsan son: disminución de los recursos que reciben los partidos políticos para asignarlos a programas sociales; cambio en el proceso de selección de consejeros y magistrados electorales para que sean electos por voto popular, con lo que buscan mayor autonomía de éstos; y reducción en el número de legisladores federales para que quienes quieran una diputación o senaduría salgan a buscar el voto.

Los puntos anteriores están regulados por la Constitución, por lo que para cambiarlos Morena requiere la mayoría calificada (334 diputados y 85 senadores), que en este momento no tiene.

Mario Delgado dijo que seguirán impulsando su reforma constitucional, y aunque no tengan el apoyo necesario para aprobarla, la votarán para que el pueblo vea quiénes están a favor, y quiénes en contra, como ocurrió con la eléctrica.

-¿Seguirán pugnando por la reforma constitucional?

-Sí, sobre todo la esencia de la reforma, esa no se puede cambiar, es una reforma que representa un avance en la democracia del país. Todas estas frases fáciles que todo el mundo saca: ‘no vamos a permitir ningún retroceso’ son falsas. No hemos propuesto ninguna reforma que represente un retroceso, no hay un demócrata más convencido en este país que Andrés Manuel López Obrador, él es quien ha sido víctima de fraudes electorales, víctima de abusos de la autoridad electoral.

-Ahora no tienen los votos para reformar la Constitución ¿cómo harían la reforma con el Plan B?

-Muy sencillo. Los partidos tienen que dar la cara ante la ciudadanía, nosotros sabemos y lo hemos medido, que la mayoría del pueblo de México está a favor de los puntos principales de la reforma electoral del Presidente de la República.

-Si no alcanzan los votos para la mayoría calificada ¿van a buscar esa reforma a partir de leyes secundarias?

-Hasta donde dé. Evidentemente hay límites de lo que puedes reformar, sin tocar lo que venga en la Constitución, límites que representarían un avance.

-¿Hasta qué límites llegarían con esta reforma a leyes secundarias?

-Los que estén regulados por la ley y los que no vengan como disposición en la Constitución. Es tarea de los legisladores.

-Los tres temas principales no podrían entrar en reforma secundaria porque están en la Constitución ¿Cierto?

-Hay cosas que no puedes reformar porque vienen en la Constitución, evidentemente ese Plan B no va a ser tan ambicioso como nuestra propuesta original.

-¿El Plan B que proponen sería un plan descafeinado?

-No necesariamente, vamos a ver qué se puede lograr. Lo que no podemos desaprovechar es avanzar en la democracia en nuestro país, justamente la mejor evidencia de que necesitamos una reforma, y así lo aprueba la mayoría de la población en una encuesta que hicimos, es que no tengamos a árbitros que se conviertan en actores políticos.

-Para llegar a un acuerdo con la oposición ¿qué estaría dispuesto Morena a ceder?

-Es una tarea de los legisladores, yo no podría decirlo. Lo que sí puedo decir es que fundamentalmente se debe de respetar la esencia de lo que se está planteando, que es un avance en la democracia, en la autonomía de los órganos electorales.

-El exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dice que se le va a quitar el Padrón Electoral a la autoridad electoral, y eso generaría incertidumbre. ¿Qué dice la reforma respecto al resguardo del padrón?

-Eso es absolutamente falso, es una mentira como cuando se robó él mismo la elección de 2006, no creo que tenga mucha autoridad moral. Es una mentira que estemos proponiendo quitarle el Padrón Electoral al INE, es absolutamente falso, el INE va a tener la credencial, el Padrón, lo único que se está proponiendo en la reforma es que la información del Padrón Electoral sea compartida con el Registro Nacional de Población que a eso se dedica.

-Ricardo Monreal se pronunció a favor de hacerle cambios a la reforma electoral. ¿Hay temor al interior de Morena que el tema pueda crear fracturas?

-No tendría porqué pasar. Quien milita en Morena debe de tener como uno de sus valores esenciales la democracia. Entonces no veo porqué debería de fisurarnos, al contrario, estamos unidos buscando la profundización de la vida democrática de nuestro país.