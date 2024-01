PRD debe reconocer liderazgos y repartir candidaturas, advierten Mancera y Luis Cházaro

Los coordinadores en las cámaras de diputados y senadores, Luis Espinosa Cházaro y Miguel Ángel Mancera, hicieron un llamado a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que no dejen fuera a liderazgos que deben ser considerados y que garantizan votos para estos cargos en el congreso, pues de otra manera están en una situación crítica en el partido.

Ante la prensa, previó a la sesión Permanente del Congreso, los dos legisladores del PRD pidieron un cambio de postura de su dirigencia en torno a las candidaturas para las próximas elecciones, pues para no perder el registro, advirtió el diputado Luis Espinoza Cházaro.

“Yo creo que hay un riesgo, no lo digo por una cuestión de carácter político, es de carácter numérico. En 2021 superamos con muy poco el tres por ciento y en aquel entonces llevamos un tercio de las candidaturas federales, exactamente un tercio. Hoy llevamos prácticamente la mitad de lo que lleva el PRI y lo que lleva el PAN. Yo creo que a la dirigencia le ha faltado pelear por el PRD, más por los perredistas”.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera, aseguró que los votos para el Sol Azteca sólo los pueden ganar los perredistas.

“Un llamado a que se reconozca a los diferentes liderazgos. Sin duda hay personas y personalidades en el PRD que están llamando a participar y que quieren participar”.

En tanto, Espinosa Cházaro, se refirió a las decisiones que está tomando la dirigencia, pues aseguró que había un respeto hacia el PRD no solo cuantitativo sino cualitativo.

“Yo creo y coincido con Silvano Aureoles que hay figuras que están quedando fuera de las candidaturas principales”, señaló.

“En ese sentido está el senador Miguel Mancera, exjefe de gobierno, exsenador, coordinador de los senadores. Se había dicho que aquellos que ganaran en tierra iban a repetir. Ahí está el caso de Marcelino, que no está contemplado. El caso de Edna Díaz, presidente de la Comisión de Cambio Climático”.

Dijo que desconoce cuáles sean los criterios de la dirigencia para la asignación de candidaturas y que sería bueno saberlos.

Luis Espinosa expresó que este cambio de criterios es lo que desconcierta mucho en el PRD, por lo que hizo un llamado a la dirigencia para que no deje fuera liderazgos que deben ser considerados.

“En todos los niveles. Silvano hablaba de los niveles federales, las candidaturas al Senado y a las diputaciones. Pero lo mismo está sucediendo en los estados. Hay que escuchar a la militancia. Y coincido también con Silvano y con Mancera, en el sentido que lo que le hace falta al PRD son votos. Estamos en una situación crítica en el partido. Y pues deberían ir los personajes, hayan tenido anteriormente cargos o no, que se identifican con el PRD y que le van a dar votos al PRD. Dar candidaturas externas no garantiza necesariamente la votación para el PRD”, agregó.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expresó “no tengo ninguna duda que Silvano es un referente en Michoacán, que Luis Cházaro está acá en la Ciudad de México y que hay otras compañeras y otros compañeros que quieren participar. Entonces me parece que el llamado en todo caso a la dirigencia nacional sería analizar bien, bien, bien esas candidaturas y analizar perfectamente bien a cada una de esas personas y personalidades”, sostuvo Mancera.

Luis Espinosa Cházaro pidió que se revalore y se recapacite quién irá a las candidaturas. Todavía no se inscriben. “Sin duda, Silvano tiene una presencia importante en Michoacán. Yo creo que hago un llamado al diálogo para que no se susciten este tipo de cuestiones. Porque insisto, el partido al que pertenecemos y en el único partido que yo he estado, pues hoy está viviendo una crisis”.

Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa negaron por el momento alguna ruptura con el PRD, “no estamos hablando de renuncia o ruptura, sino de que se reconsidere desde el partido la designación a los cargos a diputados y senadores”, coincidieron ambos políticos.