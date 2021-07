México se encamina a la recuperación económica tras la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras la crisis económica provocada por la pandemia México se encamina a una recuperación de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

Al presentar su décimo informe trimestral en Palacio Nacional, el mandatario destacó que no se ha contratado deuda pública adicional y que se prevé que la economía crecerá en el orden de los seis puntos porcentuales.

Política

"No hemos contratado deuda pública adicional. Casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá 6 por ciento", aseveró.

Agradeció a los paisanos en el extranjero que "las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4 mil 515 millones de dólares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo; gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad", expuso.

Durante su informe, presentado ante integrantes de su gabinete legal y ampliado, agradeció a la sociedad el gran esfuerzo del pueblo de México durante la pandemia, desde los grandes empresarios y pequeños comercios que sostuvieron la economía nacional, hasta los médicos, enfermera y personal de salud que han estado al frente de la batalla.

Foto: Presidencia

“No debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto para ir recuperando poco a poco la normalidad; que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado. Todos estos gestos de amor y solidaridad verdadera han ayudado", expresó.

En el mensaje, que duró 39 minutos, el mandatario aseguró que su administración logró que ninguna persona contagiada por la Covid-19 se quedara sin atención medica al existir una respuesta a tiempo.

"De abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y lo más importante: en este periodo se han registrado menos fallecimientos por covid-19", expresó el mandatario.

Los mismos cárteles

En materia de seguridad, López Obrador afirmó que no se declaró la guerra contra el narcotráfico y en lo que va de su administración no han aparecidos nuevos cárteles de las drogas, los que operan son los mismos que surgieron en administraciones anteriores.

"No ha habido asaltos a comercios o actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas. Hay gobernabilidad en nuestro país", aseguró.

López Obrador destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad por su trabajo diario para combatir la incidencia de delitos.

“Nunca en la historia del país un gobierno había destinado tanto tiempo a atender el problema de la inseguridad y de la violencia.

Foto: Presidencia

"La violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y eficaces; estamos atendiendo a los jóvenes, a los desposeídos, a los pobres, para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales", aseguró.

Aun con la crisis de la pandemia y de la economía pudimos celebrar, dijo, una de las más numerosas y competidas elecciones de la historia de México, sin problemas mayores y consolidando el sistema y el método democrático.

“No se llevaron a cabo elecciones de estado; no hubo masacres ni violencia para asustar a los ciudadanos; no hubo protestas poselectorales”, celebró el mandatario.

En el acto, el mandatario advirtió que en las elecciones del pasado 6 de junio a sus adversarios se les ganó en "buena lid" y se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno.

"Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Sencillamente, defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos", aseveró.

El presidente destacó la participación del 52 por ciento del padrón electoral, de los 93 millones de empadronados.

"La alianza Juntos hacemos historia, que defiende nuestro proyecto de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa; en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y el partido Movimiento Ciudadano, siete; si a ello se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría".

En ese sentido, el mandatario festinó que los adversarios a su proyecto no podrán frenar proyectos sociales dirigidos a los pobres.

"Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida ni el de Jóvenes Construyendo del futuro ni el aeropuerto Felipe Ángeles; ni el Tren Maya ni el Banco del Bienestar ni el Internet para Todos ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec ni nada, nada, que vaya destinado a los pobres a los que aborrecen porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas, como bien dijo en una de las pocas veces que trató el tema, el presidente Juárez", acusó.

No les hemos fallado, asegura

López Obrador aseguró que no les ha fallado a quienes le dieron su voto al recordar que se cumplieron tres años del triunfo histórico de su movimiento.

“Nadie podrá decir que no he cumplido mi compromiso de desterrar la corrupción, los logros están a la vista. Existen libertades plenas, poco a poco pacificamos al país sin violar los derechos humanos”, aseguró.

El mandatario dio a conocer los resultados de una encuesta aplicada por el gobierno en la que los resultados muestran confianza en la administración y en los resultados en los años que restan a la administración.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba para descansar", remató su discurso y agradeció al pueblo su confianza asegurando que nunca les fallará.