Reforestar Centroamérica, la propuesta de México en cumbre climática

El presidente Andrés Manuel López Obrador participará este jueves en la cumbre de Cambio Climático, con un planteamiento muy concreto: reforestar Centroamérica.

En el programa de la Cumbre de líderes sobre el clima, difundido por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, se prevé la participación del presidente mexicano, junto con otros 26 mandatarios, entre las 8:00 y las 11:45 horas.

López Obrador expondrá al presidente estadounidense, Joe Biden, organizador de la cumbre, su proyecto para el desarrollo de la región.

"Se puede reforestar Centroamérica y atender la migración al mismo tiempo", aseveró al comentar que la siguiente semana el monto que se destinaría para esos proyectos.

En la misma jornada participan, entero otros, el secretario general de la ONU, António Guterres, y los mandatarios de

Canadá, Justin Trudeu; Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Ángela Merkel; Rusia, Vladimir Puntin, o Argentina, Alberto Fernández.

Foto: Cuartoscuro

Aunque no se informó de manera oficial si el mensaje se transmitirá en la conferencia matutina, es probable que el presidente utilice esa plataforma para difundir su mensaje.

López Obrador busca conjugar su propuesta de cambio climático con un acuerdo de ordenamiento migratorio con los países centroamericanos para facilitar visas de trabajo.

“Ellos están buscando opciones porque está desbordada la migración, entonces en vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cause y ordenarla, evitar que se utilicen los niños, que no haya violencia, que no haya desgracias”, afirmó.

López Obrador explicó que mediante la ampliación del programa se mantendrá en sus comunidades a las personas durante tres años; luego, se plantea que puedan tener derecho a una visa de trabajo temporal de seis meses para ir a Estados Unidos y regresar seis meses a sus pueblos.

Según el mandatario, luego de otros tres años los trabajadores contemplados en el programa podrían acceder al derecho a nacionalizarse como estadounidenses, manteniendo la doble nacionalidad.

“Esto es ordenar la migración y entender que se requiere a los migrantes, se requiere la mano de obra, se requiere la fuerza de trabajo y entender también aceptar, reconocer que el migrante es un ser excepcional en todo el mundo, es gente buena, trabajadora que quiere progresar”, explicó.

Foto: Cuartoscuro

La propuesta contempla a 400 mil sembradores centroamericanos que plantarían mil millones de árboles, frutales y maderables, en una superficie de un millón de hectáreas, con una inversión de mil 400 millones de dólares.

“Es el programa que ayuda al medio ambiente que arraiga a las personas a la tierra que es el regreso al campo. Significa una inversión de alrededor de mil 400 millones de dólares. Es mejorar el medio ambiente, es crear empleos, más de 400 mil en poco tiempo; si ese programa se amplía a Centroamérica pues ayuda muchísimo porque podría crecer tres veces más”, expuso.

El gobierno de México reforzó las acciones en la frontera sur para garantizar la seguridad de los menores no acompañados, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se llegó al acuerdo de establecer un plan para reforzar lo que ya venimos haciendo para dar protección a los niños para que no se les greda y haga daño", expresó.

El mandatario aseveró que sostuvo una reunión con los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Campeche, así como con presidentes municipales, para apuntalar el plan de contención de los menores.

En las acciones están consideradas dependencias del gobierno como la Secretaría del Bienestar, el Sistema DIF y Fonatur, entre otras, pues durante 2021 el número de menores no acompañados creció.

Foto: Cuartoscuro

En el encuentro se acordó establecer 17 albergues para siete mil migrantes, así como gestionar con empresas que construyen el Tren Maya dar empleo a centroamericanos.

Al respecto, López Obrador dijo que el DIF estará a cargo de proveer esos albergues y que se tiene el presupuesto suficiente para contener a los migrantes.

"Todas las dependencias trabajan en norte y sur, pero en plan debe orientarse en atender a los menores", dijo.

López Obrador aseguró que los gobiernos de El Salvador y Honduras han tenido buena reacción a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Durante la conferencia matutina dio a conocer que en El Salvador han sido apoyados mil 70 productores y 5 mil 804 jóvenes, mientras que en Honduras con 431 los agricultores y 5 mil 29 aprendices beneficiados.