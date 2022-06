Se puede escoger a uno mejor: AMLO se lanza nuevamente contra Lorenzo Córdova

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que tras la salida del consejero presidente Lorenzo Córdova se puede escoger a una persona mejor para el cargo.

“De todas maneras ya va salir, cómo se llama, Lorenzo Córdova, y se puede elegir a uno mejor, el señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor, además está demostrado que el motor del cambio es el pueblo”, dijo el presidente López Obrador.

“Lo que decía Hidalgo y retomaba Juárez: el pueblo que quiere ser libre, lo será; entonces, ¿qué es la democracia? El pueblo. ¿Es el instituto electoral? No”, criticó el mandatario federal.

Política AMLO arremete contra Va por México por moratoria constitucional

Acusó que si fuese por los consejeros electorales del INE “no habría democracia” y afirmó que la democracia se da por la ciudadanía y subrayó que es el pueblo quien logra la democracia.

Por esto, añadió que su reforma constitucional en materia político-electoral busca que los nuevos consejeros sean personas “de inobjetable objetividad” y, que los elija el pueblo.

En este sentido, aseguró que la oposición está en un error al declarar una moratoria constitucional con la que pretende rechazar todas sus iniciativas de reforma a la Carta Magna, incluida la electoral.

Finalmente acusó que la oposición no quiere la transformación del INE, “porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y [...] porque ya no va haber plurinominales, porque ya no va haber billullos, porque quieren mantener un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones”.