Taddei es honesta, incapaz de actuar como Lorenzo Córdova: AMLO

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la elección por tómbola en la Cámara de Diputados de Guadalupe Taddei Zavala como nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Es una mujer experimentada, vean su trayectoria", dijo el mandatario sobre Taddei. Aseguró que no conoce personalmente a la nueva consejera, pero destacó que conoce a su familia, la cual considera "gente progresista y demócrata y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo".

El presidente sostuvo que Guadalupe Taddei tiene profesionalismo y es “honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es una mujer íntegra, pero, además, fue examinada por una Comisión del Congreso y, por si fuera poco, es producto de un sorteo, es lo más transparente que puede haber", expresó el mandatario.

También, se refirió a la orden dictada ayer por el árbitro electoral en torno a que se retire la conferencia mañanera, donde habló sobre su plan C electoral, en el que llamó a no votar por la oposición y dijo que aceptará la medida, además aseguró que no volverá a decir ‘ni un voto al conservadurismo’.

“Es decir que ni un voto al PRIAN, si ellos se ponen el saco es otra cosa”.

Celebra que elección de nuevos consejeros del INE sean por sorteo

Asimismo, el mandatario celebró que la elección para los 4 nuevos consejeros electorales del INE se haya hecho por sorteo.

“Fue mediante insaculación, entonces lo veo bien y como lo dije, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento de repartirse los cargos, con los vicios, esta es una manera más democrática de elegir”, dijo López Obrador en su mañanera

López Obrador agregó que ya la gente va a juzgar a los consejeros que se van, mientras consideró que no tiene caso hablar de ellos. También acusó que con las reformas electorales que propuso (Constitucional y Plan B), mismas que no han prosperado, aseguró que quería una mejor democracia.

Además, arremetió en contra de los aspirantes presidenciales de la oposición, como Santiago Creel Gabriel Quadri o Silviano Aureoles, entre otros, de quienes dijo solo desean ser diputados plurinominales o senadores.

Finalmente, consideró que el propósito de la oposición para frenar sus reformas electorales es mantener sus ganancias económicas y puso como ejemplo las liquidaciones de los consejeros salientes, a quienes acusó de llevarse 10 millones de pesos cada uno.

Insistió en que los consejeros electorales deben bajarse el sueldo, ya que insistió en que consejeros y ministros de la Corte están violando la constitución y la ley de austeridad.

Durante la madrugada del viernes, la mayoría de diputados federales de Morena, PT y Partido Verde aprobaron como nueva consejera presidenta del INE a Guadalupe Taddei, quien es prima del superdelegado del Gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei, y tía del actual director de la empresa del Estado Litio MX, Pablo Taddei.

Los otros tres consejeros elegidos son: el tabasqueño Jorge Montaño Ventura; la oaxaqueña Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza, quien fue secretario de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez.