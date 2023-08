Una sola pregunta vale 75%, asegura Ebrard sobre encuesta de Morena para definir candidato

El aspirante presidencial y excanciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón, informó este miércoles de los criterios de la encuesta para elegir al candidato del bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) y explicó que una sola pregunta tendrá valor de 75 por ciento y el otro 25 estará dividido en varias preguntas.

Durante su gira de este miércoles en el Jardín Pushkin de la Ciudad de México, Ebrard dijo que habrá una pregunta directa dentro de la encuesta del proceso interno morenista que tendrá un valor de 75 por ciento y que el otro 25 le dijeron que va a consistir en varias preguntas.

“Esas todavía no las vemos con la dirigencia, pero si tú ganas la encuesta tienes siete puntos y medio de diez, entonces, ya ganaste”, dijo el también exjefe de Gobierno capitalino.

Subrayó que la encuesta para definir al aspirante presidencial de Morena, o como en el bloque oficialista eufemísticamente lo llaman, “coordinador nacional para la defensa de la Cuarta Transformación”, se aplicará conforme a una muestra aleatoria.

“Es un programa actuarial en una computadora. Esto en presencia de los representantes de cada uno de nosotros (los aspirantes)”, explicó Ebrard.

“Eso tiene que ser muy, muy cerca del proceso para que no se filtre la muestra, porque si no lo que vas a tener son brigadas o llamadas, push call, ya sabes, todas esas cosas, para alterar el resultado. Entonces, tiene que ser lo más cercano, yo diría casi el día anterior o el mismo día que se va a iniciar el ejercicio” indicó.

Destacó que “la parte medular de la encuesta” es que habrá una boleta denominada “ticket” que consistirá en una hoja en forma circular, en donde se tendrá el nombre de cada aspirante y en ella se elegirá al que se prefiera.

Subrayó que ese reactivo tendrá un valor del 75 por ciento del resultado de la encuesta. “Detalló que la hoja tendrá forma circular para que la gente vea a los aspirantes en el papel como en “una mesa redonda” y no haya ventaja si se presentan en orden alfabético.

Subrayó que la muestra se realizará vivienda por vivienda. “Es como la que hace el INEGI, tocas la casa y si te abren encuestas y no te pasas a la siguiente”.

Sin embargo, dijo que Morena aún no define todavía la pregunta, pero añadió que seguramente consistirá en cuestionar directamente quién se prefiere como candidato.

Al ser cuestionado por una eventual irregularidad en este proceso de selección, Ebrard consideró que no habrá inconformidades en esta primera etapa de selección, y dijo que sería “un desastre” si esto ocurre.

“Si hay una cosa irregular, la decimos. Pero no esperamos que pase eso, bueno, sería un desastre. Imagínate, el movimiento del que pertenecemos, su eje es una apelación ética, es la igualdad, por un lado, y por el otro, la democracia. Imagínate tú que Morena se pusiera a hacer una alteración en las encuestas. Sería verdaderamente suicida, ¿no? Y desde luego no lo permitiríamos, ya no digo yo, muchos militantes de Morena”, comentó.

Sobre los acarreos en favor de Sheinbaum en distintos estados de la República, el excanciller aseguró que ni con eso le va a alcanzar y aseguró que el proceso de selección ya está en manos de la dirigencia morenista.

“Lo que hemos podido documentar porque también a veces se dicen muchas cosas que luego si no se documentan, pues no tienen efecto. Todo aquello que hemos visto que nos parece abusivo, lo hemos puesto en manos de la Iglesia del Partido, que es lo que acordamos”, externó.

“En mi opinión, todo eso no alcanza, porque el cambio en el país ha sido gigante. Por otro lado, la encuesta va a ser una muestra de lo que piensa el electorado de México. Es decir, sí va a estar bien hecha la muestra actuarial. De eso no tengo duda, no permitiríamos otra cosa”, confió Ebrard.