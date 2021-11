Preparado México para eventual nuevo cierre de frontera con EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que México está preparado para un eventual nuevo cierre de la frontera con Estados Unidos, como medida contra la propagación de la variante Ómicron.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En contraparte, señaló que no considera que se vaya a realizar un cierre de actividades en México y llamó a la calma debido a que aún no hay información definitiva del peligro que representaría esta nueva cepa, la cual ha puesto en alerta a varios países del mundo y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró como un riesgo a nivel global.

“Estamos llevando a cabo un seguimiento, no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo con los reportes que nos han entregado los especialistas, que hay mucha información en los medios que no debemos espantarnos”, indicó.

“No hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante”, apuntó.

Ante la pregunta directa: de si en el país están preparados para el cierre de la frontera, contestó AMLO: “preparados para todo, ese es nuestro trabajo, cuidar a los ciudadanos”.

Apenas el pasado 8 de noviembre, Estados Unidos reabrió la frontera con México a las personas que viajan con fines turísticos.