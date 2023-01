Presenta Cofepris nueva Política Nacional de control sanitario

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó la Nueva Política Regulatoria Nacional con los estados, la cual reforzará acciones de vigilancia, fomento y control sanitario para limitar los riesgos a los que pudiera estar expuesta la población, esto establece una Nueva Política Regulatoria Nacional con entidades federativas.

Alejandro Svarch Pérez, comisionado de la Cofepris, señaló que el organismo atenderá problemáticas detectadas en consultorios, clínicas y hospitales de todo el país, se reforzarán acciones de vigilancia, fomento y control sanitario para limitar los riesgos a la salud de la población.

El comisionado federal pidió a secretarias y secretarios de Salud de cada entidad y autoridades sanitarias estatales, así como representantes de laboratorios estatales, no perder de vista el fortalecimiento de la regulación sanitaria en cada comunidad, ciudad y estado, Asimismo, reconoció que esta labor no será fácil; sin embargo, reiteró su apoyo a representantes de las autoridades de salud estatales para avanzar en la no repetición de hechos lamentables.

La Nueva Política Regulatoria Nacional se basa en control sanitario, que tiene como premisas que éste se ejerza exclusivamente en riesgos; además, deberá estar apegado a guías, manuales y procedimientos federales; también se brindará capacitación continua y permanente al personal.

Indicó que; “El año pasado vivimos emergencias sanitarias sin precedentes; viajamos a más estados fortaleciendo el vínculo estatal-federal con convicción; esta reunión es un siguiente paso donde exponemos ante ustedes una nueva visión para prevenir riesgos para que situaciones lamentables nunca vuelvan a ocurrir”.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Como parte de la estructura de esta nueva política, también se encuentra el robustecimiento de la vigilancia sanitaria; en este sentido, durante las visitas de verificación, el personal especializado deberá obtener información veraz y objetiva para el control sanitario.

Además, los verificadores deberán transmitir evidencia de los puntos de riesgo identificados en el ejercicio de la verificación, así como contar con capacidad técnica para limitar los riesgos. “Cuando un riesgo se identifica, pero no se limita, al siguiente día se llama daño, ya no es un riesgo sanitario.

Se señaló que para construir áreas de protección contra riesgos sanitarios ágiles y transparentes en todo el país, es necesario: que estén legalmente constituidas y no formadas por votación en una junta de gobierno; desarrollo y acreditación de conocimientos técnicos; visión homologada de buenas prácticas regulatorias; estricto apego a políticas, lineamientos y procedimientos federales; finalmente, deberán ser libres de conflictos de interés.

Resolverán problemáticas de almacén en clínicas y hospitales

Con esta nueva política se resolverán muchas problemáticas detectadas de forma recurrente en consultorios, clínicas y hospitales de todo el país. Algunos de estos riesgos están relacionados con adquisición, almacenamiento y uso de medicamentos; infraestructura y mantenimiento de equipos; licencias y bancos de sangre.

Se dio a conocer la estrategia para fortalecer la vigilancia sanitaria en hospitales, que abarca cinco puntos importantes, como realizar verificaciones de manera obligatoria previa a las autorizaciones para actos quirúrgicos u obstétricos, tener la identificación de casos más graves con enfoque de riesgo y detonar verificaciones; solicitud a hospitales de planes concretos de trabajo para atención de irregularidades detectadas durante verificaciones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además fortalecer la capacitación y buscar perfiles idóneos para verificar hospitales; y reforzar la capacitación para verificación hospitalaria, tendrán facultades las autoridades sanitarias estatales respecto a la autorización de licenciamientos de los servicios de salud, estos ajustes del procedimiento; consistirán en estandarización de modalidades; evaluación con congruencia regulatoria; separación de funciones; autorización y revocación de licencias; y competencia técnica, ética y profesional.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Con la Nueva Política Regulatoria Nacional con entidades federativas, Cofepris consolida acciones que limitan los riesgos a la salud de la población capacidad técnica, operativa y regulatoria del Sistema Federal Sanitario.