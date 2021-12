Se desmorona la Alianza Federalista; regresan gobernadores a la Conago

La Alianza Federalista de México se desmorona, toda vez que sus integrantes, gobernadores de oposición a Morena que rompieron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se habían separado de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), han vuelto a participar en ella.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así lo expresó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo: “la Alianza Federalista está un poco desdibujada; muchos ya se fueron, otros, los que estamos no sabemos si estamos o ya no estamos; qué pasó con esa alianza. Lo que es cierto es que estamos aquí reunidos con el presidente, porque nos interesa mucho ver por nuestros estados, y obviamente por el país. La Alianza Federalista siempre cerró filas en torno al presidente; nos interesa mucho dialogar y que avancen los temas; hoy el país lo que necesita es unidad, no división”.

Mientras que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que recién abandonó la citada alianza, hizo acto de presencia en el evento que se realiza este jueves 16 de diciembre en la ciudad de Villahermosa, quien consideró que “la reunión es un buen momento de diálogo y conocer cuáles son las propuestas para trabajar juntos”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien tomará protesta en la Confederación, dijo que “por supuesto, creo que debe continuar; es un organismo que representa a los estado”. Dijo que se va a buscar desde el punto de vista federalista, que los estados tengas más atribuciones, más recursos y poder para sacar los temas.

Me dio mucho gusto coincidir con el Presidente @lopezobrador_, camino a las reuniones de la @CONAGO_oficial y de seguridad en Villahermosa, Tabasco. pic.twitter.com/icg4xRSA2x — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) December 16, 2021

En tanto, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo respecto a la Conago que “cualquier agrupación es importante para el diálogo y los avances en medidas y en políticas que ayuden a los estados”. Respecto a la Reforma Eléctrica, el mandatario dijo que “yo tengo grandes proyectos en reforma eléctrica, sobre todo en temas de páneles solares, y la verdad es que tengo muchos parques con muchísimas hectáreas, proyectos que ya están aterrizados de los primeros años de la reforma, y otros más que sin duda están frenados y que esperemos que pronto se resuelvan”.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien también era parte de la Alianza Federalista de México, también arribó a la Confederación, quien dijo que el PAN no está cerrado al análisis, ni a escuchar o poner propuestas sobre la mesa. Dijo respecto de la Reforma Eléctrica que “si la reforma es para que la sociedad tenga la oportunidad de contar con tarifas más bajas, con la mejora del servicio, nosotros siempre estamos a favor de que las reformas que se puedan hacer, si son a favor de la gente, estamos a favor de las mismas”.

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Otro de los integrantes de la AFM que participará en la Conago es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien no dio declaraciones ante la prensa; sin embargo, a través de sus redes sociales informó sobre su presencia en el evento. “Me encuentro en #VillaHermosa, #Tabasco, donde se lleva a cabo una reunión de trabajo entre los Gobernadores (as) del país; para la que también se convocó a una comida con el Presidente @lopezobrador_. Previo a la reunión pude saludar al titular de la @SEGOB_mx, @adan_augusto”.

Cabe mencionar que la Alianza Federalista de México se integró de 10 gobernadores de oposición que formalizaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la cual perdió fuerza luego de los resultados electorales del pasado 6 de junio.

Después de la comida, se prevé que todos los gobernadores se trasladen al Centro de Convenciones para la XLVII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.