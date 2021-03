Se suma Chihuahua al Acuerdo por la Democracia

El mandatario estatal Javier Corral Jurado está entre los 25 gobernadores que han manifestado su adhesión al Acuerdo en Favor de la Democracia, según la lista que publicó Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“El propósito es dejar a los ciudadanos que libremente decidan quién debe gobernarlos, representarlos. Hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático, dejar atrás el fraude electoral que ha caracterizado la vida pública del país, para vergüenza de nuestro pueblo y nuestra nación”, dijo AMLO.

Asimismo, señaló que cada vez son más independientes las instituciones electorales, “el pueblo quiere la democracia y hay voluntad política en la Presidencia de la República, si no hay voluntad para hacer valer la democracia no se avanza, no se logra ese propósito”, advirtió.

Además hizo mención de que ya los delitos electorales se consideran graves en la Constitución y en la ley de la materia, “el que cometa un delito electoral es castigado con cárcel, sin derecho a fianza. Existe la Fiscalía Electoral, que va a actuar una vez que tengamos el mayor número de firmas es probable que enviemos el escrito a la fiscalía general de la república y a la fiscalía electoral”.

Por último subrayó su deber de actuar como guardianes de la voluntad del pueblo, “que no haya ningún fraude, que se termine ya con esa práctica antidemocrática”.

Los estados que se adhieren a dicho acuerdo son: Aguascalientes, Baja California, CDMX, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.