“Seguiremos insistiendo para democratizar la vida pública de México”: AMLO

“Yo no tengo fuero, puedo ser juzgado por cualquier delito y no hay procedimiento de desafuero. Pero sólo es para el presidente, está pendiente que sea para todos, pero por algo se empieza y se va a ir avanzando poco a poco. Vamos a seguir insistiendo, para democratizar la vida pública de México”, manifestó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Lo anterior al ser cuestionado si la revocación de mandato promovida por su gestión sería aplicable a senadores, diputados, gobernadores y alcaldes.

“La iniciativa que se envió para la revocación de mandato pudo ampliarse para todas las autoridades, pero no se iba a contar con los votos para que se aprobara de esa manera, por eso después de un tiempo decidimos que se aprobara para el caso del presidente de la República, si no íbamos a incumplir con un compromiso que hicimos en campaña, ya está aprobada esa reforma”, respondió.

“En efecto el pueblo pone y el pueblo quita, si un gobernador se elige para seis años, pero al primer año empieza a cometer abusos de todo tipo, por qué esperar seis años, por qué no pedirle a la gente que decida, a la misma gente que votó por él y a todos”, advirtió.

Lo que se propone es que cada dos o tres años se consulte al pueblo, “esa es la democracia participativa, no democracia representativa solo, sino avanzar en esto, que siempre sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos, para que el que llegue no se sienta absoluto, que no haya monarquías seccionales, sino que la democracia se entienda como una forma de vida y como un sistema de gobierno permanente. Se requieren las dos terceras partes de la votación para que se apruebe”, indicó.