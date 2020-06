Álvarez Icaza pide la renuncia de la titular de la CEAV

Es preocupante que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) demore la discusión de algunos expedientes, como el recalculo de la indemnización de la Guardería de ABC, luego del comunicado esta mañana de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) que aseguró no tener recursos para atender estos casos por un recorte presupuestal, consideró el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

“Sería trágico que la Suprema Corte decida con un criterio administrativo presupuestal dejar de titular derechos. El Estado mexicano está obligado y tendría Hacienda que buscar la manera de garantizar el cumplimiento de los derechos. El tema presupuestal es un tema de prioridades, si nos vienen a decir que no hay dinero para las víctimas, nos están diciendo que los derechos humanos no le importan al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el exombudsperson de la ciudad de México.

Los ministros tienen enlistado en Sala para mañana la discusión de un proyecto de sentencia que obliga a recalcular las indemnizaciones para las víctimas de la Guardería ABC, como adelantó El Sol de México el lunes pasado.

Álvarez Icaza envió un mensaje a los ministros de la Corte: “Si lo que nos van a decir es que no habrá dinero, pues entonces lo que nos dicen es que no hay Estado de derecho porque no hay dinero”

La voz de las víctimas en la tribuna del Senado consideró que la titular de la CEAV debe ser removida de ese cargo por la ligereza del comunicado que emitió hoy por la mañana, y que la Secretaría de Gobernación corrigió esta tarde, porque provocó una revictimización.

“Yo creo que en el comunicado de hoy está escondiendo su enorme incapacidad y la falta de perfil para asumir la dirección de esa institución (…) Yo ya lo había dicho anteriormente, ella no ha trabajado con víctimas, no conoce el tema y esto evidencia su falta de perfil, pienso que ella deber ser removida ya”, comentó.

Álvarez Icaza denunció que desde diciembre del año pasado la CEAV suspendió, entre otras acciones, los apoyos para el traslado de las víctimas y ordenó un despido masivo de abogados en esta materia.

“Es dramático el trato que da la CEAV a las víctimas, y ahora resulta que las víctimas tienen litigar, como el caso del ABC que ustedes ilustraron. Ahora resulta que las víctimas, encima de todo lo que han vivido, ahora tienen que litigar para que se cumpla lo que por ley les corresponde, me parece grave, es una traición al compromiso de Andrés Manuel López Obrador de atender a las víctimas”, expuso.

