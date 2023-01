Es muy poquito: AMLO desestima oferta de Lozoya de pagar 3.4 mdd para reparar daños

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la oferta de la defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, de pagar 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso de Agronitrogenados.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados ascendió a 200 millones de dólares, de los cuales 100 millones ya fueron devueltos por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, sin embargo, sostuvo que la cifra ofertada por la defensa de Lozoya Austin es mínima.

“Ah no, es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex pero no es esa la cantidad, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño pero si hay peritajes y si hay auditorías, estoy seguro que esa cantidad de 3 millones (de dólares) no es”, dijo.

El mandatario indicó que si el ex director de Pemex quiere salir de prisión tiene que pagar la reparación del daño.

Sociedad

“Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad pero se tiene que reparar el daño”, mencionó.

Ayer, el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, aplazó la audiencia del caso Agronitrogenados y advirtió que sería la última vez que se concedería la prórroga a Lozoya Austin para que su defensa prepare el caso.

A su llegada, la defensa del ex director de Pemex aseguró que su defendido estaba dispuesto a colaborar para concretar un acuerdo reparatorio por 3.4 millones de dólares.