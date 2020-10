AMLO reitera negativa a uso de cubrebocas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su negativa a portar cubrebocas en lugares cerrados pues, dijo, le han aconsejado que si uno guarda la sana distancia, no hace falta su uso.

Al ser cuestionado sobre la decisión del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma de no quitarse el cubrebocas durante su comparecencia en el Senado de la República, para "dar el ejemplo" a los niños en cuanto regresen a clases, López Obrador señaló que es respetuoso de la opinión de cada quien.

"Si guarda uno la sana distancia, no hace falta (usar cubrebocas), es lo que me han dicho a mí los expertos. Yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien. Yo tengo aquí mi sana distancia, cuando viajo me pongo (el cubrebocas), me cuido y es muy importante que nos cuidemos porque depende mucho de nosotros", explicó.

Incluso, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que en México se optó por convencer y no por imponer medidas sanitarias ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

"No hubo toque de queda, no es obligatorio, es que cada quien se cuide porque todos somos mayores de edad y somos responsables", indicó López Obrador.