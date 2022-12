Auditora de Morelos abrió cuenta secreta con firma falsa para sus compras millonarias

Las compras millonarias en una tienda departamental por parte de la auditora de Morelos, América López Rodríguez, se hicieron desde una “cuenta secreta” de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), la cual se abrió con una firma falsificada.

Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (FECC), confirmó a El Sol de México que la auditora morelense, cercana al gobernador Cuauhtémoc Blanco, desembolsó sumas millonarias con recursos de la ESAF para adquirir artículos de línea blanca, electrodomésticos, muebles, vinos y licores, entre otros bienes.

“Es verdad que hay un sinnúmero de pagos, constantes y diversos, de más de 50 mil pesos, en una tienda departamental de Cuernavaca, sobre todo de electrodomésticos, pero además (la auditora) estuvo ocupando ese dinero, que venía de la cuenta generadora de la ESAF, para luego transmitirla a la ‘cuenta secreta’, a nombre de la entidad, y con esa ‘cuenta secreta’ hacía diversos pagos a centros comerciales para la compra de distintos artículos”, relata.

Núñez Urquiza menciona que aún no está capacitado para determinar a qué cantidad ascienden los recursos desviados por América López Rodríguez, ya que eso forma parte de la carpeta de investigación y de las pesquisas que está recabando la Fiscalía Anticorrupción, pero confirma que sí es una suma millonaria.

En entrevista exclusiva con este diario, el vicefiscal señala que el desvío de recursos de la titular de la ESAF también se canalizaba a personas que no estaban trabajando en esa entidad, es decir, a “aviadores”. Aclara que no se puede hablar de una “doble contabilidad” desde ese organismo porque —dice— “el recurso no estaba ni contabilizado, sino que ellos discrecionalmente sacaban dinero de la cuenta generadora para luego remitirlo a la ‘cuenta secreta ficticia’, pero aquí lo trascendente es que la cuenta estaba a nombre de la entidad”.

“Esa cuenta no estaba en los registros de contabilidad ni financieros de la ESAF, ni de la entrega y recepción de material, ni de los token que se manejan en las cuentas bancarias electrónicas”.

Destaca que, de acuerdo con las investigaciones, las aproximadamente 35 personas, físicas y morales, que se beneficiaron con ese desvío de recursos no pertenecen a entidades del gobierno o de los municipios de Morelos, sino que “hasta pareciera que son personas que les dijeron que fueran prestanombres para recibir esos recursos”.

El titular de la FECC expone que este esquema de desvío de recursos desde la ESAF inició desde junio de 2020, cuando América López era encargada de despacho de la entidad, ya que su nombramiento oficial por los diputados que integran el Congreso de Morelos se dio el 7 de junio de 2021 para un periodo de ocho años.

El vicefiscal anota que la falsificación de una firma por parte de América López se dio para la apertura de esta “cuenta secreta” en la ESAF, y dice que “la persona de quien falsificó la firma es de quien en ese momento (junio de 2020) era el director general de Administración de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos, Jesús Gama García”.

“Tenemos hasta el dictamen pericial que confirma que la firma que aparece en esa ‘cuenta secreta’, además de la de la auditora, no es la de Gama García, y esto es importante señalarlo porque para que se aperturen estas cuentas de estas entidades públicas, muchas veces debe de ser de manera mancomunada, ya que uno ejerce la titularidad de la representación material y otro la representación administrativa”, detalla.

OFICINAS SECRETAS

Sobre la “oficina alterna” de la ESAF que fue cateada el martes de la semana pasada por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, ubicada en la colonia San Juan, en Cuernavaca, donde se aseguraron documentos de ese organismo, Núñez Urquiza revela que eran dos “oficinas secretas” donde “se hacían las reuniones privadas para operar estas acciones de desvío de recursos, pero donde además se llevaba el registro de las cuentas”.