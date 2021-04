Chiapas, el estado con mayor rezago social en el país

En un capítulo más del México desigual, Chiapas es el estado con mayor rezago social en el país mientras que Nuevo León es la entidad que presenta las condiciones más favorables, revela el Índice de Rezago Social 2020 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con la medición del Coneval, cuatro estados de la República Mexicana tuvieron en 2020 un muy alto rezago social: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. En el otro extremo, otros cuatro registraron un muy bajo rezago social: Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México y guascalientes.

Sociedad Sin derechohabiencia, 26.2% de la población en 2020: Coneval

La medición del Coneval permite ordenar las entidades, los municipios y las localidades del país a través de un índice que incorpora indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos y activos en el hogar, usando como insumo los datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

En concreto, las variables usadas por la entidad gubernamental son el porcentaje de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir, la de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y la de 15 años y más con educación básica incompleta.

Agrega también la población sin derechohabiencia a servicios de salud, las viviendas que sólo cuentan con piso de tierra y las que no disponen de sanitario, drenaje, agua entubada a la red pública, energía eléctrica, lavadora o refrigerador.

Según los valores del índice, las demarcaciones pueden clasificarse en cinco categorías de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

A nivel de municipios, sólo 152 de los dos mil 469 que conforman el territorio nacional presentaron un grado muy alto de rezago social, esto es, el 6.2 por ciento del total.

Los municipios con mayor rezago fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín, en Chihuahua; Mezquital, en Durango; Del Nayar, en Nayarit; Cochoapa el Grande, en Guerrero, y Mezquitic, en Jalisco.

Caso contrario, los de menor rezago social fueron Benito Juárez y Coyoacán, en Ciudad de México; Apodaca y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, y Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México.

Si el análisis se hace a nivel localidad, el resultado es aún más preocupante porque 25 por ciento de las 21 mil 630 demarcaciones enfrentan un rezago social alto o muy alto, esto es, una de cada cuatro.

El Coneval precisó que el Índice de Rezago Social no es una medición de pobreza, ya que no incorpora el conjunto de dimensiones que ésta supone; no obstante, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad.

SIN ATENCIÓN EN LA PANDEMIA

El índice elaborado por el Coneval revela que en 2020, año de la pandemia de Covid-19, 26.2 por ciento de la población no era derechohabiente a ningún servicio de salud en México.

Michoacán, Estado de México y Chiapas tuvieron los indicadores más altos de población sin derechohabiencia, con 37.6, 33.4 y 32.7 por ciento respectivamente.

En contraste, las entidades con menos población desprotegida fueron Chihuahua, Baja California Sur y Colima.

Con relación al rezago educativo, los estados con mayor porcentaje de su población de 15 años o más analfabeta fueron Chiapas (13.7 por ciento), Guerrero (12.5) y Oaxaca (11.8).

Estos tres estados también fueron los peor evaluados en el componente de calidad de la vivienda, ya que del total de casas, entre 11 y 14 por ciento siguen contando con pisos de tierra, lo que es un indicador de carencias de espacios de calidad.