Cofepris debe revelar si multó o no a la farmacéutica PISA: INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dar a conocer la multa que impuso o no a la farmacéutica PISA por incumplir con las medidas sanitarias y ocasionar un desabasto en medicamentos contra el cáncer.

Así mismo, la Cofepris deberá entregar las actas de visita de verificación relacionadas con el cierre de siete de sus plantas, la ubicación de éstas, y por las que presuntamente incumpliría la entrega de 36 mil frascos de metrotexato, medicamento empleado para tratar muchos tipos de cáncer como leucemia, linfoma, cáncer de mama entre otros.

Al presentar el asunto ante el pleno del Inai, la comisionada ponente, Josefina Román Vergara afirmó que el asunto cobra relevancia, ya que “permite hablar de la transparencia en el sector salud, específicamente de la situación en la producción de medicamentos para el tratamiento de uno de los grupos sociales más afectados por tal situación: los niños con cáncer”.

“En días reciente el abasto de medicamentos contra el cáncer infantil, específicamente del metotrexato, medicamento empleado para tratar muchos tipos de cáncer ha sido un tema central para el gobierno federal”, expuso.

La Cofepris, indicó a un particular que la información requerida se clasificaba como reservada, por lo que manifestó su inconformidad a través de un recurso de revisión, la cual se estimó improcedente por la ponencia de la comisionada Román Vergara.

En su análisis, la ponencia encontró que la Cofepris a través de un comunicado de prensa informó que después de diversas verificaciones constató que los principales productores del metrotexato en México no contaban con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación, motivo por el cual se suspendieron sus procesos de producción, lo cual indica que el procedimiento de verificación sanitaria existe y que la información ya ha sido tratada de manera pública.

Recordó que, a la fecha de la presentación de la solicitud de la información, ya se había emitido el acta verificación respectiva que hace constar la circunstancia de la diligencia, las deficiencias o anomalías sanitarias observadas, el número y tipo de muestras tomadas y las medidas de seguridad que, en su caso, deberán ejecutarse de manera inmediata.

Señaló que dentro de la información pública detectada, encontró declaraciones del titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza en el Congreso de la Unión, en las que dio a conocer a la sociedad el nombre de la empresa vinculada con la producción del metrotexato contaminado, el estatus e irregularidades cometidas.

“En consecuencia, determinamos como fundado el agravio del particular, al concluir que no hay un procedimiento de verificación sanitaria en trámite y que el nombre de la empresa, las irregularidades cometidas y la determinación de que siete de sus plantas fueron cerradas, es información que ya ha sido difundida de manera oficial, por lo que no resulta procedente la clasificación invocada por la autoridad”, concluyó.

Sobre el cáncer infantil señaló que este problema es reconocido como un problema de salud pública, ya que es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico, tanto para el paciente como para sus familiares, conforme a lo señalado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

“De conformidad con las ultimas estimación por el Observatorio Global de cáncer, en 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo, de los cuales más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes. De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer de Niños y Adolescentes, la tasa de incidencia de casos reportados por millón hasta 2017, fueron 81.6 a nivel nacional. 111.4 en niños de cero a nueve años y 68.1 en adolescente de entre 10 a 19 años. Por grupo de edad, el de cero a cuatro años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, debido a que la situación predomina a nivel mundial”, apuntó la comisionada.

Por último recordó que la Organización Mundial de Salud (OMS), en 2018, puso en marcha la iniciativa mundial contra el cáncer infantil con el objeto de ofrecer asistencia técnica a los gobiernos para la creación y mantenimiento de programas de calidad dedicados a este sector de la sociedad, y con ello lograr una tasa de supervivencia que impacte como mínimo al 60 por ciento de los niños con cáncer en todo el mundo para 2030. “Esta cifra representa aproximadamente el doble de la tasa de curación actual y salvaría un millón más de vidas en los próximos 10 años”, puntualizó.