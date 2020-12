Crecen emergencias psiquiátricas de niños

El confinamiento por la pandemia de Covid-19 ha traído a niñas, niños y adolescentes problemas de salud mental como depresión, ansiedad e intento de suicidio, explica Ricardo Bucio Mújica, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Y para comprobarlo proporciona una cifra del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro: en mayo el centro de salud había alcanzado el número más grande hasta entonces de emergencias psiquiátricas llegando a 200 casos en un mes, mientras que en octubre se atendieron 600 emergencias, el triple.

“Parte de la problemática es que hay una gran debilidad en el sistema de salud mental en el país. Por 18 años, la salud mental ha tenido un gran abandono en México”, dice el funcionario en entrevista con El Sol de México.

A más de siete meses de confinamiento por la pandemia, la niñez mexicana se ha visto envuelta en situaciones complejas dentro de su entorno. Desde marzo, los juegos de los parques fueron clausurados con una cinta amarilla que alertaba “precaución”, el sube y baja se quedó estático, los pupitres en los salones se llenaron de telarañas y en el patio de recreo los gritos y las risas dejaron de escucharse, situación que desencadenó un escenario poco favorable para los infantes.

“El confinamiento para niñas, niños y adolescentes no ha sido opcional, en tanto que no tienen posibilidad de decidir por sí solos y era su actividad principal: la escuela. Ahora están aburridos y no saben qué hacer, para la población adulta es distinto”, añade.

En ese sentido, el también politólogo en derechos humanos de grupos vulnerables señaló que en 2020 ha resultado más urgente el servicio de salud mental para este sector Otro foco rojo, agrega Bucio, es la violencia contra menores dentro de sus hogares, que ha aumentado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre enero y octubre de este año se registraron 11 mil 937 casos de lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, 517 por abandono o negligencia, 174 por violencia económica, tres mil 447 por violencia física, cuatro mil 218 por violencia psicológica y tres mil 581 por violencia sexual. De acuerdo con la Sipinna, la violencia contra la niñez está profundamente relacionada con la falta de reconocimiento de que son sujetos de derechos. Por ello, formas de violencia en su contra, como el castigo corporal, son aún toleradas.

Ricardo Bucio compartió que 60 por ciento del total de casos de violencia contra niñas y niños en el país durante 2019 tuvieron como responsable a una persona con algún parentesco.

Otro tema que ha dañado a infantes es la mala nutrición. “Se puede pensar que estando en casa se come mejor, pero hay muchos niños y niñas que dependen de programas públicos de alimentación”.

Bucio Mújica explica que muchos de los menores que asistían a las aulas dependientes de la Secretaría de Educación Pública, comían productos llevados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o consumían sus alimentos en los comedores de las escuelas de tiempo completo donde había un servicio de nutrición balanceada.

“Quienes ya no tienen acceso a esa alimentación, a esos programas, han visto una mala calidad en la alimentación y un aumento en la carencia alimentaria”, dijo.

A esta complejidad se suma el tema de la salud física. Bucio expuso que ha disminuido el acceso de menores de edad a los sistemas de vacunación completos, a la lactancia materna exclusiva y a tratamientos por otras enfermedades. Esto se debe tanto a la presión y carencias que tiene el sistema de salud como al miedo de sus familiares a contagiarse en algún centro de salud.

Finalmente, el funcionario expuso que otra problemática es la deserción escolar, en la que los adolescentes son los más afectados, especialmente los que cursan el nivel medio superior. “Sabemos que es el de mayor abandono escolar y ahora esto podría aumentar”.

En ese sentido, el funcionario concluyó que el mayor riesgo para los menores no es el Covid-19, sino la invisibilidad, y llamó a evitar una catástrofe generacional.