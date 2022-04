Cronología del caso Debanhi: todas las evidencias y datos que hay hasta ahora

La joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua desapareció la madrugada del sábado 9 de abril después de ir a una fiesta con sus amigas. Tenía 18 años y estudiaba en la Facultad de Derecho y Criminolodía de la UANL. Tras varios días de búsqueda, el 21 de abril, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, encontraron su cuerpo al interior de una cisterna.

Al momento de su desaparición, Debanhi vestía top blanco, pantalón alto negro y holgado, converse negros y cabello suelto, esa es la imagen que comenzó a ser compartida en redes sociales y volvió viral el caso, situación que aumentó la presión para que las autoridades la encontraran.

Sin embargo, las investigaciones en torno al caso se han vuelto confusas desde el inicio, provocando la especulación por parte de los internautas y aunque el cuerpo fue encontrado, las incógnitas siguen en el aire.

¿Qué pasó el día de la desaparición de Debanhi?

La noche del viernes 8 de abril, Debanhi salió de su domicilio en la colonia La enramada, en Apodaca. Fueron Saraí N. e Ivonne N. las amigas que pasaron por ella.

Media hora más tarde arribaron a una reunión en el centro de San Nicolás a bordo de un taxi pedido por medio de aplicación; minutos después acudieron a una tienda para comprar una botella de vodka, refresco y vasos desechables.

Según indicaron las amigas, tras la compra, regresaron a la fiesta y participaron en juegos en los que consumieron alcohol.

A las 00:49 horas piden un taxi por servicio de aplicación. El chofer identificado como Juan David llega por ellas a la 1:00 de la mañana, hora en que suben al auto y las lleva a una quinta en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo; sin embargo, la reunión había terminado y buscan otra fiesta.

Era la 1:20 am cuando una cámara captó el momento en que las tres descienden el vehículo frente a la Quinta El Diamante. Ahí se encuentran con más jóvenes.

De acuerdo a las declaraciones de los asistentes, Debanhi y sus acompañantes piden permiso para entrar ya que no conocían a nadie. El festejado les permite el acceso a la 1:30 am.

Conforme a las grabaciones se ve a Debanhi salir corriendo de la quinta a la 1:45 am. Un joven lo alcanza y ella lo golpea. Otras personas se acercan. Una de las amigas de Debanhi dijo que al no poder controlarla por el supuesto estado de ebriedad deciden mandarla a su casa.

Minutos más tarde a las 3:29 de la madrugada, Ivonne manda mensaje al taxista Juan David, ya que le habían pedido su número celular anteriormente, y solicitan que se presente en la Quinta El Diamante para que llevara a Debanhi a su casa.

Otro video muestra que a las 3:54 horas Debanhi sube al auto. Sin embargo, a las 4:17 se ve el brazo del conductor cerca de ella; el chofer indica que la joven se comportó de manera agresiva.

Eran las 4:25-4:26 am cuando el conductor tomó la foto de Debanhi en la carretera y avisó a las amigas que "se bajó y no quiso irse". El punto donde la dejó fue en la carretera a Nuevo Laredo.

En audios, el chofer dijo que le pidió el número de su mamá y no quiso proporcionarlo. "Yo no la puedo subir a la fuerza porque me pueden acusar de que la estoy secuestrando o algo así", pidió a las amigas que fueran por ella.

"Anda grave, no vaya a ser una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel. Yo mejor no me quiero meter en problemas y pues ya la dejé ahí. Yo opino que no sean gachos y vengan por ella".

La respuesta por parte de las amigas fue: Disculpe, pero no sabemos qué hacer

"Yo la iba a llevar a su casa, pero tenía miedo que su papá pensara que yo la emborraché", indicó el taxista. Fue ahí donde tomó la foto de la joven en la carretera, misma que dias después circuló en redes sociales.

Una cámara de la empresa de Transportes Alcosa la filmó caminando en el camellón y la calle. Luego cruzó la carretera a Laredo y se acercó a la caseta, pero no se tiene registro de que ingresara al lugar.

Con otras grabaciones, se vio que Debanhi entró corriendo al motel Nueva Castilla a las 4:33 de la mañana. Autoridades señalaron en una rueda de prensa el 27 de abril que en la cinta no se observó que alguien la persiguiera. Caminó frente al restaurante del motel, que está fuera de servicio. Se asomó a la puerta y luego vuelve a correr hacia el patio. Según las investigaciones, permaneció 20 minutos en un rincón al interior del sitio.

Eran las 4:56 de la mañana cuando se captaron las últimas imágenes de la joven. Caminaba en paralelo cerca de la barda del hotel, dirigiéndose a la zona de cisternas.

Los pormenores de la desaparición fueron dados a conocer por la Fiscalía de Nuevo León en una rueda de prensa el 27 de abril, revelando también que al momento, la causa de muerte de la joven fue por una "contusión profunda de cráneo", golpe que la necropsia ubicó en la frente.

No obstante, el fiscal dijo que "ninguna línea de investigación está descartada, incluyendo un asesinato del crimen organizado". Aunque esto fue señalado, también se sabe que una de las líneas indica que Debanhi cayó por accidente a la cisterna donde fue encontrada, ya que los videos no muestran que alguien la siguiera o estuviera con ella.

¿Qué dice la familia de Debanhi sobre la investigación?

Luego del hallazgo de Debanhi, Mario Escobar, padre de la joven, dijo que la familia mandó a realizar por su cuenta una necropsia al cuerpo con la finalidad de compararla con la que hizo la Fiscalía de Nuevo León.

Durante la conferencia ofrecida el 27 de abril por las autoridades, el papá de Debanhi hizo hincapié en que todas las líneas de investigación están abiertas y reiteró su confianza en las instituciones para aclarar lo ocurrido.

No se descarta ninguna línea de investigación. Hubo muchas inconsistencias (...) hay muchas hipótesis: tanto pudo haber estado con vida, como pudo haber estado secuestrada, que se cayó por accidente o fue 'sembrada'comentó Mario Escobar.





"Estamos tranquilos en el aspecto de que tenemos dónde llorarle a nuestra hija. Ahorita estamos empezando nuevamente con la carpeta", finalizó.