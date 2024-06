Durango y Coahuila se adherirán al IMSS-Bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los estados de Coahuila y Durango —gobernados por mandatarios del partido opositor PRI—, se adherirán al programa de Salud federalizado IMSS-Bienestar.

Este martes en su conferencia mañanera, el presidente dijo que durante su gira del fin de semana pasado por esos estados le hizo la oferta a los gobernadores Manolo Jiménez Salinas (Coahuila) y Esteban Alejandro Villegas Villarreal (Durango) para que afilien a sus sistemas de Salud estatal al Programa IMSS-Bienestar, con el cual el gobierno federal ha prometido que ofrecerá un servicio “de primer nivel” a la población con médico la 24 horas, incluso los fines de semana y medicinas gratuitas.

“Hay una buena relación con los gobernadores de Coahuila y de Durango, independientemente de la cuestión política electoral”, dijo el presidente al ser cuestionado por esta afiliación al IMSS-Bienestar.

Sociedad AMLO anuncia que serán 24 estados los que se integren al IMSS-Bienestar

El mandatario recordó que durante su encuentro con los gobernadores norteños dijo que la salud de la población debe estar por delante de las diferencias político – ideológicas.

“Una cosa son las elecciones, los partidos y y otra cosa es el gobierno. Si se trata de la salud, pueden haber diferencias políticas-ideológicas, pero la salud del pueblo debe de estar por delante, y ellos están en posibilidad de qué se logre la incorporación de los estados al Programa IMSS-Bienestar”, señaló.

Asimismo, recordó que es voluntaria la decisión de cada gobernador para incorporarse a la federalización del Sector Salud y remarcó que les hizo la propuesta a ambos mandatarios de ofrecerles los fondos o incorporarlos al Programa federal, mientras criticó que se desmanteló en gobiernos anteriores al sector público de la Salud.

“Nosotros les hicimos la propuesta de que se les entreguen fondos, porque la Secretaría de Salud era como una oficina de Hacienda. Desmantelaron completamente a la Secretaría de Salud Federal, le dejaron como 10 hospitales y los institutos y todo el sistema de Salud lo descentralizaron con el compromiso de qué la Secretaría de Salud les iba a entregar los fondos a los estados”, reprochó.

El presidente acusó que el Sector Salud se volvió “todo un desastre” a nivel nacional con las anteriores administraciones y aseveró que con su llegada al poder se mejoró.

“Estaba peor cuando llegamos —aunque parece increíble—, el Sector Salud que el sistema educativo”, recriminó.

Sostuvo también que en gobiernos pasados se hablaba de lo mal que estaba el sector de la Educación Pública, pero no se decía nada de lo mal que estaba el Sector Salud ni que se le estaba desmantelando.

“Siempre se hablaba de lo educativo y no se hablaba de la salud, y resulta que lo de la salud en silencio, porque como se robaban todo el dinero y repartían a todos (los gobiernos estatales), nunca se dio a conocer que habían Centros de Salud que estaban cerrando porque no había médicos y porque no llegaban las medicinas", acusó el presidente.

López Obrador ha prometido que antes de que concluya su Administración, dará en los 23 estados de la República que han aceptado la federalización del Sector Salud con el Programa IMSS-Bienestar en sus entidades, un Servicio de Salud “mejor que el de los países nórdicos”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por su parte Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo este martes en la mañanera presidencial que hay 9 estados que aún no aceptan la federalización de sus servicios de Salud Pública, lo cuales están gobernados por partidos de oposición: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco y Nuevo León.

Ante esto, el presidente subrayó que la próxima administración “va a resolver qué pasa con los estados que no se incorporaron en esta primera etapa”.