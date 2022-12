Fallo sobre plagio en tesis de Yasmín Esquivel será después de vacaciones: FES Aragón

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón comunicó que la resolución sobre el presunto plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, quien aspira a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dará hasta después del período vacacional de esa casa de estudios.

Con esto, queda descartado que la FES emita su fallo antes de que se realice la elección de la presidencia del Alto Tribunal como urgieron organizaciones de la sociedad civil y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje en su página de internet, la Facultad reiteró que ambos trabajos cuentan con “un alto nivel de coincidencia”, de momento no se tienen los elementos suficientes para hacer una evaluación integral de lo mismo, por lo que tendrá que ser hasta después de que concluyan las vacaciones académico-administrativas cuando se reúna el Comité de Integridad Académica y Científica para continuar con el análisis de los textos.

“Después de realizar un análisis pormenorizado de las tesis, a través de su cotejo entre la presentada por una ex alumna de esta Facultad con la de un ex alumno de la Facultad de Derecho (...) se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales, no obstante, en atención a que las partes involucradas exhibieron nueva documentación, en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso que permita establecer las responsabilidades de las partes involucradas, derivadas del plagio entre ambas tesis”, sostuvo.

Las vacaciones administrativas en la FES Aragón terminan el próximo miércoles 4 de enero, mientras que las actividades académicas se retoman el 30 de enero.

Por otro lado, y dado que la maestra Martha Rodríguez Ortiz asesoró ambos trabajos de titulación que llevan por nombre "Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A", las autoridades educativas advirtieron que se analizará su actuación.

El anuncio de la Facultad se da a pocas horas de que la ministra Esquivel emitió un comunicado la noche de ayer en el que aseguró que Edgar Ulises Báez Gutiérrez, alumno que se tituló con una tesis idéntica a la suya un año antes, reconoció −a través de su asesora− haber plagiado el trabajo de titulación.

La ministra indicó que el testimonio de Báez Gutiérrez no fue dado por él, sino que fue presentado por la directora de tesis de ambos ante un notario público.

"El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar en 1985 y que estaba en procesión de la directora de tesis", señaló.