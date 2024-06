Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden que el Ejército quede fuera de la investigación

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que el presidente Andrés Manuel López incumplió su palabra de investigar la desaparición de los jóvenes al no entregar los 800 folios de la investigación.

Asimismo, demandaron que el presidente López Obrador deje de defender al Ejército y permita que investigadores internacionales se hagan cargo del caso, con el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los padres exigen que el ejército debe “sacar las manos” de la investigación y debe dejar de defender a los militares implicados, pues los uniformados forman parte de la desaparición de los jóvenes.

En conferencia de prensa, los padres de las víctimas sostuvieron que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha entregado ningún documento de los 800 folios que supuestamente dijo el presidente que les habían dado.

“Gobernación no nos entregó nada. Vinieron aquí al Pro a dejarnos una sola carpeta, no fueron las 43 (carpetas) que habían dicho que nos habían entregado con 15 folios”, acusó Mario César González, durante una conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez”, en la Ciudad de México.

Asimismo, resaltó que “no es por consigna” como dice el presidente que deseen que el Ejército mexicano sea investigado por la desaparición de sus hijos.

También exigió que se aclare la información que contiene el nuevo dossier de la investigación del Caso Ayotzinapa que les entregó la Segob, elaborado con datos del del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército, sobre una conversación que apunta que algunos de los cuerpos de los jóvenes estaban en una fosa clandestina en un lugar llamado “La Laguna”, cerca de la colonia Jardines del Sol, en el Ejido de Pueblo Viejo, en Iguala, Guerrero.

González demandó en la conferencia que el Gobierno debe aclarar de quién era la conversación en la que se hicieron esos comentarios del paradero de los jóvenes y cuándo se llevó a cabo.

"El señor presidente dice que va a entregar un documento, lo único que pensamos que puede venir es que el Ejército no tiene absolutamente nada que ver, pero, con las pruebas que tiene uno de dónde estuvieron los del ejército y con las pruebas de los del GIEI, sabemos cómo actuó y en donde tuvieron varias pláticas", señaló.

"Entonces, decirles claramente que no es justo que nuestro propio caso se investigado por el Ejército, a donde no vamos a llegar a nada porque se está autoinvestigando y eso desafortunadamente nos lleva que no vamos a llegar a nada”.

Durante la conferencia se remarcó que la expectativa de los padres es que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum siga con los trabajos de investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes.

El pasado martes el presidente López Obrador defendió de nueva cuenta al Ejército y dijo que nada implica a las Fuerzas Armadas en la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2012.

“Hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército” responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque, comentó que si le entregan los elementos “se actúa”.

Mientras que este jueves, el mandatario en su mañanera hizo un nuevo llamado para que los implicados en la desaparición de los jóvenes ayuden a su localización.

“Se van a quitar un peso de conciencia, sé de algunos que han confesado que se levantan y no pueden estar tranquilos, siempre con ese asunto, no duermen bien, no tienen la conciencia tranquila”, expresó este jueves.