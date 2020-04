Quédate en casa, fundación regalará gas LP a afectados por Covid-19

La pandemia del Covid-19 ha afectado a poblaciones con escasos recursos en México y por ello Fundación GLP Transforma anunció que hará llegar gas LP gratuito a familias que se encuentra vulnerables.

La fundación, creada en 2019, convocó a distribuidores a que se sumen al programa "Quédate en casa, nosotros te llevamos el gas". El objetivo es llegar a casas que viven en condiciones de pobreza, que consumen hasta dos cilindros de gas de 20 kg al mes.

Para ello se donará el combustible a organizaciones de la sociedad que trabajan en las siguientes actividades: asistencia social, alimentación, aportación de servicios a grupos sociales con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario, derechos humanos, atención de la salud, promoción y fomento educativo y acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.

"Frente a la contingencia de salud, que ha derivado en una crisis económica y pérdida de empleo, queremos apoyar: Quédate en casa, permíteme ayudarte", señaló Samuel Garza, director general de Fundación GLP Transforma, a través de un comunicado.

A pesar de la fase de contingencia en la que se encuentra México, el sector del gas LP sigue operando y atendiendo al mercado al 100%, por ser un producto y servicio prioritario para las labores domésticas e industriales.

Las empresas que se han sumado a este programa son: Grupo Uribe, Grupo Metropolitano, Intergas del Norte, Grupo Mabarak, Nuevo Gas, Sabigas Garza y Supergas de México, compañías reconocidas del sector de gas LP, todos miembros de la Fundación.

Fundación GLP Transforma va a donar 131 mil litros, equivalente a un millón 328 mil pesos, para las poblaciones que a partir de un análisis exhaustivo se identifiquen como prioritarias.

El programa comenzó el 27 de abril y concluye el 31 de mayo, sin embargo, una vez concluida la primera fase, la fundación analizará las condiciones para definir si la iniciativa puede seguir o no con la misma metodología.

En México, autoridades reportaron el lunes 852 nuevos casos de Covid-19 en el país, elevando la cifra total de infectados a 15 mil 529.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que amenaza con provocar una recesión mundial sin precedentes, ha dejado mil 434 fallecidos en el país.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.