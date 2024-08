A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, inicia jornada de movilizaciones

Iguala, Guerrero.- A 30 días de que se cumpla una década de los trágicos acontecimiento de Iguala y a 35 días de la sucesión presidencial, los normalistas de Ayotzinapa dieron inicio a la jornada de movilizaciones para conmemorar la fecha y exigieron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que dé seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes.

“El actual presidente está por terminar su gobierno en septiembre y no ha mostrado avance a este caso; simplemente ha mostrado un informe hacia los padres de los normalistas donde ha descalificado los avances”, dijo esta tarde el normalista Alexander Gutiérrez.

Frente a la estela ubicada en Perférico Norte y la calle Juan N. Álvarez, donde hace 10 años fueron asesinados los normalistas Julio César Ramírez y Danuel Solís Gallardo, el dirigente estudiantil dijo que “una nueva presidenta va a estar al mando del gobierno y va a seguir mostrando el mismo desinterés”, por lo que recordó que “seguiremos con nuestras movilizaciones, haciendo frente al gobierno”.

Sociedad Terminamos mal con el Gobierno: Abogado de los familiares de los 43 de Ayotzinapa

“Lo único que sí tenemos seguro es de que fue el Estado mexicano el que llevó a cabo esta desaparición forzada de estos estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, dijo Isaac Hernández, integrante de la Coordinador Estatal de Trabajdores de la Educación de Guerrero (CETEG) y que brinda apoyo logístico para las movilizaciones de los normalistas.

Este martes, como todos los días 27 de cada mes, los normalistas de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala para colocar ofrendas florales en las estelas levantadas en honor a los estudiantes asesinados durante la persecusión del 26-27 de septiembre de 2014.

También puedes leer: Ayotzinapa es un tema complejo pero no lo vamos a abandonar: Sheinbaum

A bordo de tres camines de las empresas Estrella de Oro y Costa Line, alrededor de 60 estudiantes de primer ingreso y una veintena de alumnos de grados más avanzados arribaron alrededor de las 13:10 horas de este martes a la colonia Ciudad Industrial del Valle de Iguala (CIVI) para visitar la estela que se levantó en honor de Julio César Mondragón.

Mondragón es el joven originario de la Ciudad de México que estudiaba en la normal de Raúl Isidro Burgos, quien fue torturado y hallado sin vida la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Ante decenas de normalistas que portaban mantas con las leyendas que rezan “La única verdad histórica es que fue el Estado” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los oradores del acto criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre “que se dice de izquierda, pero que es algo contrario a la transformación que mencionó en campaña”.

Pide abogado de los padres de los 43 tomar en serio las declaraciones de Tomás Zerón. | Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com

“Él se comprometió a investigar el caso de nuestros compañeros, pero ahora sabemos que no es así, camaradas, se trató de una transformación de cuarta”, agregó Gutiérrez, quien agregó que el gobierno federal defiende a capa y espada a los militares que estuvieron implicados en la desaparición de los jóvenes estudiantes.

“¿Qué le cuesta al gobierno decirle al Ejército que muestre toda la información que tiene? ¿Qué temor le tiene para no entregar sus archivos? ¿Cuál es su miedo? Sepan que no nos rendiremos; lo que están viviendo con los padres, junto con las organizaciones desde hace una década se lo desea a nadie”, añadió.

Sociedad Unos 124 presos por Ayotzinapa pueden obtener la amnistía del Presidente

Después de esa primera escala, el contingente de normalistas se dirigió a la estela que se levantó en la calle de Juan N. Álvarez, esquina con Perfiérico Norte, cruce que fue escenario de uno de los tiroteos más sangrientos durante la noche de Iguala, de policías municipales contra los jóvenes estudiantes.

Unos 60 jóvenes llegaron rapados al acto cívico, con playera, pants, mochila y huaraches. Según investigadores de Iguala, el corte de pelo es típico de los alumnos de nuevo ingreso en la Normal de Ayotzinapa, quienes son sometidos a pruebas de resistencia física, movilización y protesta para saber si está “aptos” para cursar toda la carrera docente.

“Hoy, a 119 meses de la desaparición de nuestros compañeros, y a la espera de que el próximo mes nos reunamos en este espacio con las normales y organizaciones sociales de diferentes estados del país, le decimos al nuevo gobierno que vamos exigirle justicia día con día”, afirmó Rafael Salgado, integrante de la CETEG.

“Vamos continuar exigiendo al nuevo gobierno, que ya hizo un supuesto compromiso con los padres, de darle seguimiento a la investigación, y a acabar lo que López Obrador no pudo terminar. Y como dice la sonsigna: ‘si no hay justicia para el pueblo, que no hay paz para el gobierno’”.

Los normalistas y las organizaciones sociales que acompañan el movimiento anunciaron que en próximos días celebrarán una asamblea nacional para definir las acciones a emprender en los siguientes días, hasta conmemorar los 10 años de la tragedia en Iguala, lo que ocurrirá sólo cinco días antes de que Claudia Sheinbaum asuma el poder.