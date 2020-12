Manejo de la pandemia es “un desastre”: Julio Frenk

El desempeño de México en la pandemia de Covid-19 “es un desastre”, ha sido “pobre, paupérrimo”, producto de malas decisiones que llevan hacia un “regalo trágico de Navidad que muera una persona cada dos minutos”, aseguró Julio Frenk, exsecretario de Salud, al asegurar que es tiempo de reconsiderar la estrategia producto de malas decisiones que se han subordinado a imperativos políticos.

El exfuncionario federal se dijo a favor de que sea la fuerza pública quien conmine a los ciudadanos a unas de forma obligatoria y universal el cubrebocas, explicarle a los ciudadanos y hacerlo bajo la misma razón por la que existen prohibiciones para que las personas intoxicadas con alcohol se les impide manejar.

“Es exactamente lo mismo, no hay que politizarlo y hay que hacerlo universal, además de que hay que generalizar el número de pruebas” para hacer la detección de casos y evitar la cadena de contagios.

Aseguró que las decisiones que se han tomado en la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, de modificar el sistema de salud, está sometida a la lógica política, de manera que “las autoridades de salud de la 4T no cuentan con las capacidades de una estrategia y responden a pugnas internas para recortar áreas para obtener recursos adicionales”.

Al impartir la conferencia “La Pandemia de Covid-19: un balance” en el Colegio Nacional, donde también participó el científico Antonio Lazcano, Frenk dijo que se prevé que para marzo del 2021, cuando se cumpla un año del primer fallecido por la pandemia en nuestro país, se habrán acumulado 162 mil fallecimientos, superior en 100 mil personas al escenario más catastrófico imaginado por la Secretaría de Salud.

El secretario dijo que seguramente al finalizar la pandemia es posible que la cantidad de fallecidos se tenga que multiplicar por tres debido a que hay una subestimación de las cifras.

Indicó que el impacto de los decesos por Covid-19 significarán un “retroceso dramático” en el número de muertes equivalente a 45 años atrás cuando la principal causa de muertes en el país fue una enfermedad infecciosa.

Durante su exposición, el exfuncionario de la administración de Vicente Fox aseguró que es un error confrontar decisiones como una disyuntiva entre enfrentar la pandemia o reactivar la economía, “tienen que ir de la mano. Las dos medidas que lo permiten es instituir el uso obligatorio de cubrebocas y ampliar el número de pruebas”

Hasta ahora sólo “hemos confundido a la gente, entre otras porque el presidente se rehúsa a usar el cubrebocas”.

Se pronunció por el regreso al confinamiento para el mayor número de personas y suspendiendo actos masivos.

Tras recordar que México ocupa el cuarto lugar por el número de personas fallecidas acumuladas en lo que va de la pandemia y el primer lugar de miembros del personal médico fallecidos, Frenk afirmó que nunca hubo una primera ola de contagios en nuestro país debido a que las decisiones se subordinaron a imperativos políticos e hicieron que la reapertura se hiciera tan sólo un mes después decretada la Jornada de Sana Distancia, que “llamaran a retomar la vida productiva en el momento de mayor aceleración de la pandemia”.

Comentó que ha sido recurrente que se responsabilice al pasado las condiciones del sistema de salud para enfrentar la pandemia, sin embargo, consideró que “el sistema no estaba en ruinas. En un año no le podemos hachar la culpa al pasado, no hay que creer la propaganda de lo que se dice”.

Afirmó que el manejo de la pandemia a lo largo de diez meses si se considera que el primer caso de contagio se reportó el 28 de febrero y el primer fallecimiento un mes después, Julio Frenk dijo que sin duda “es un desastre”.

La agravante para nuestro país es que la pandemia “se produjo en medio de un proceso de desmantelamiento del sistema de salud, con recorte al presupuesto que se siguió en esta administración, que venía del año 2016 en términos reales y la desaparición del seguro popular”.

Calificó a ese como el “momento más tétrico” la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) porque hizo su desastroso debut en medio de la pandemia.

Cuestionó que busque centralizar los servicios de salud y que los funcionarios que se designaron carecen de conocimiento del sector salud y además han tenido una impericia gerencial que ha provocado el desabasto de vacunas y medicamentos oncológicos, por lo tanto, dijo este sí es un manejo neoliberal. “Es lo más neoliberal que hemos vivido”.

Para citar un ejemplo, dijo que la “imagen del retroceso” en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es que de forma paralela a la pandemia se vive una otra pandemia solo que de sarampión con 196 casos en un año, cuando esa cifra es equivalente a todos los casos sumados en 20 años previos.