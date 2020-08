"Me acostumbré al cansancio": mamá y papá tras 120 días de confinamiento

Me acostumbré al cansancio y a tener problemas para conciliar el sueño”, afirma Marcela, quien es mamá de María, de dos años, y Sofía, de siete años de edad, y agrega que junto con su esposo han tratado que el encierro voluntario no los afecte. “Pensaba que lo llevábamos bien hasta que en una videollamada con mi hermana me dijo claramente ‘Marce, yo veo a María y a Sofi bien; a ti no, ¿cómo te sientes?’ – hace una pausa y continúa – la verdad es que no tengo claro qué es lo que me pasa, pero sé que no estoy bien”.

Además del estrés que supone la pandemia de Covid-19, para un gran número de mamás y papás el confinamiento ha multiplicado las tareas en casa. El cuidado de los hijos y los quehaceres laborales han hecho que la atención a la salud emocional se diluya ante tantos asuntos familiares y preocupaciones por resolver. Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes, explica que es importante que las mamás, los papás y cuidadores como son tías o abuelos estén informados sobre la importancia que tiene su bienestar no solo en su salud, también en el desarrollo de las niñas y niños bajo su cuidado.

Marcela afirma que conforme pasaron las semanas desde el inicio del confinamiento comenzó a olvidar el lugar donde había guardado algunas cosas, como la correspondencia del banco o documentos de la escuela de sus hijas, y explica que su sensación del paso el tiempo se volvió muy confusa, e incluso, afirma que algunos días experimenta malestar general.

EL VALOR DEL AUTOCUIDADO

Rosario Alfaro expone que es fundamental que las madres y padres aprendan a descansar, así como a cuidar sus horarios destinados al sueño y a la alimentación.

La experta enfatiza que, si bien toda la etapa de crianza puede ser un periodo desgastante, ante la pandemia de coronavirus, el autocuidado de las mamás y papás es un asunto imprescindible para el bienestar de sus hijas e hijos.

“Cuando subimos a un avión, antes de despegar nos explican que cuando hay una emergencia y necesitamos oxígeno adicional todos vamos a necesitar usar una mascarilla, y que debemos ponernos primero la mascarilla nosotros para ayudar al otro, es lo mismo que pasa con las mamás y papás que están cuidando a sus bebés, los primeros que deben de cuidar su salud y procurar su bienestar son ellos mismos”, expone la especialista y subraya que ante la emergencia sanitaria por Covid-19 es muy importante que las mamás y los papás estén atentos a sus propios estados de ánimo y salud, “como en el ejemplo del avión, si ellos no se ponen primero la mascarilla, ponen en riesgo que puedan ponérsela a sus hijas e hijos, y todos pueden estar en problemas.”

Ya han pasado varios meses desde que inició la emergencia y la manera de relacionarnos con el confinamiento voluntario pudo haber cambiado, así como nuestro estado emocional; no hay que dudar en pedir ayuda profesional. De acuerdo a la

Organización Mundial de la Salud (OMS), un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o de conducta que presenta síntomas observables por la persona afectada o quienes están en su entorno como trastornos del sueño, ansiedad, miedo, dificultad para pensar con claridad, entre otros más.

Para finalizar, Marcela comenta que hablará a una línea de orientación y ayuda emocional. “Jamás he hablado a alguna, pero necesito que me digan qué hacer y por dónde comenzar antes que empeore y que afecte a toda la familia”, concluye.

