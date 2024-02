México envía a Chile aviones de la Sedena con 20 toneladas de víveres

El Gobierno de México envió este martes a Chile dos aviones del Ejército con más de 20 toneladas de víveres ante los incendios que han dejado al menos 123 muertos en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, la capital del país.



"Hoy despegaron dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con más de 20 toneladas de víveres. Amor con amor se paga", anunció la canciller, Alicia Bárcena, en la red social X.

Mundo Van 122 fallecidos en los devastadores incendios de Valparaíso, Chile

La cadena de incendios comenzó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expuso el domingo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo" tras una conversación telefónica.



"Abrazo solidario al pueblo de Chile y al presidente Gabriel Boric. Nuestras condolencias a todos quienes perdieron a seres queridos", remarcó Bárcena.

Abrazo solidario al pueblo de Chile y al Presidente @GabrielBoric. Nuestras condolencias a todos quiénes perdieron a seres queridos. Hoy despegaron dos aviones de la @SEDENAmx con mas de 20 toneladas de víveres. Amor con amor se paga 🇨🇱 🇲🇽 https://t.co/sKoy2IJRp1 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) February 6, 2024

El número de víctimas mortales de los incendios forestales en Chile se elevó este martes a 123, de las que solo 33 están identificadas, informó el Servicio Médico Legal (SML).



Boric considera los hechos como "la tragedia más grande" que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa.