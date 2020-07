México se apresuró a reactivar, alerta OMS

Tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que algunos países como México decidieron reabrir sus economías a pesar de tener altas cifras diarias de contagio de Covid-19 y de que nuestro país podría tener una vigilancia epidemiológica “débil”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell responsabilizó a los gobiernos estatales, dijo que “hay deficiencia”, “se distorsiona” y hay “inconsistencias en la información”, que se tradujeron en que esta semana no se actualizó el semáforo sanitario.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, en donde él mismo presentó el informe técnico y se le vio preocupado, el funcionario dijo que el escenario de México “en una frase el mensaje es de preocupación, por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional”.

Más adelante al anunciar que en esta semana no se actualizaría el semáforo sanitario afirmo que “no se trata de culpar a nadie se reconocen los logros y también los peligros, quiero comunicar que hoy es viernes y esperábamos el semáforo. Decidimos hoy no presentar el semáforo, porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”.

El subsecretario dijo: “decidimos no presentar el semáforo porque información no es consistente en todos los estados, hay estados donde información que tenemos a la mano, de la que se notifica en los canales oficiales, no son consistentes en todos los estados”.

También insistió que “sin ánimo de culpar no tiene nada que ver con la política, pero hay señales de repunte” de la epidemia y que no es un tema exclusivo de México, pasó también en España y en otras partes del mundo.

Reconoció lo que por la mañana la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud afirmaron sobre que el desconfinamiento puede tener negativas consecuencias para su salud pública. “La reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los datos, podrían llevar a situaciones que nadie quiere”, señaló el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, ante la pregunta de que México ha iniciado medidas de desconfinamiento pese a reportar en jornadas recientes más de 6 mil nuevas infecciones.

Sociedad México, octavo lugar en Latinoamérica en casos diarios por Covid-19

Las cifras de ayer señalan que 289 mil 174 personas fueron confirmadas con la enfermedad, mientras 34 mil 191 fallecieron, significa que la epidemia creció nuevamente por arriba de los 6 mil casos.

Al presentar el informe diario, después de reunirse con los secretarios de salud de los estados, el funcionario dijo: “dejemos ya este discurso de ataque de polarización, de centrar ahí está, lo que está ocurriendo y los 35 mil muertos, no dependen de una persona ni de un nivel de gobierno, en México tenemos tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, debemos centrarnos en protegernos.