Migrantes pagan hasta 5 mil pesos en trámites

TAPACHULA. Dos migrantes, un cubano y un haitiano, acusan que pagaron cinco mil pesos a un supuesto trabajador del Instituto Nacional de Migración (INM) para agilizar sus trámites y poder salir de Tapachula, donde llevan varados varios meses.

Nayeli, de origen cubano, y Nail, migrante de Haití, explicaron que después de llegar a México solicitaron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Ésta les dio la constancia de que ya habían iniciado el trámite para que pudieran solicitar al INM una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

“Al llegar a migración nos empezaron a dar largas, nos pedían que llegáramos después y llegado el día nos decían de nueva cuenta que llegáramos en otros días. Así se nos pasó el tiempo, yo llevo ya seis meses aquí en Tapachula y sin trabajo, pagando renta y comida, una situación muy difícil”, cuenta Nayeli.

Dijo que una de las tantas visitas a las oficinas de Regulación Migratoria a cargo de Claudia Albores, se le acercó una persona quien le dijo que trabajaba muy de cerca con “la jefa de ese lugar” y que por cinco mil pesos le agilizaría la cita para que iniciara su trámite y obtuviera su documento.

“Yo pedí ayuda a mis familiares en Estados Unidos y pagué los cinco mil pesos. Me pidieron que de nueva cuenta solicitara esa cita, la cual se hace vía internet, pero ahora me dijeron que fuera directamente a un cibercafé que se encuentra afuera de Migración. Y como por arte de magia, para el siguiente día ya estaba mi cita lista, a la cual acudí con todos mis papeles y por fin me dieron mi visa humanitaria. Ya mañana me voy para los Estados Unidos”, dijo muy feliz.

Nail, migrante de nacionalidad haitiana, explicó que él vivió un proceso similar, a pesar de que los trámites para refugiados ante la Comar y la Acnur no tienen costo.

Diario del Sur contactó a las oficinas de Regulación Migratoria, pero las autoridades se negaron a emitir una postura.

SIGUEN LLEGANDO HAITIANOS

Al menos mil 200 haitianos más entraron a México durante los últimos tres días, de acuerdo con los propios extracontinentales que abarrotan las calles de Tapachula. Estos se suman a los que permanecen en la ciudad fronteriza y a otros miles que regresaron, luego de que fueran disueltas las cuatro caravanas con las que pretendían llegar al centro del país.

En total, estiman que hay más de 10 mil haitianos varados en Tapachula, que se suman a otros miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Cuba, principalmente, los cuales esperan a que las autoridades mexicanas les concedan el estatus de refugiados y con ello puedan trabajar en México o seguir su camino a Estados Unidos.

Los colectivos culturales de Tapachula acusan que esta ciudad está convertida en “la cárcel más grande Latinoamérica”.

En entrevista, Eduardo Briones Escobar, director en jefe del programa editorial Soconusco Emergente, dijo que es necesario que todos los organismos culturales expresen su sentir en este tema y se evite que Tapachula se convierta en la gran cárcel para quienes en contra de su voluntad se les pretende retener.

Expuso que a más de un año de las migraciones y de la pandemia en México, esta zona de Chiapas no está preparada para solventar la crisis migratoria, ya que Tapachula carece de recursos para dar atención a las necesidades básicas de estas poblaciones.