“No se dejen enganchar”, pide AMLO a pobladores de Chiapas amenazados por el narco

El presidente de Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los pobladores de las comunidades de la Sierra de Chiapas que viven amenazados por el narcotráfico, “que no se dejen enganchar” ni “se enrolen” a sus bases de apoyo.

Al preguntarle al presidente este martes en su conferencia mañanera por las poblaciones del estado sureño que sufren amenazas del narco para obligarlos a participar como sus bases de apoyo, el mandatario dijo que se trata de “movilizaciones” que se están dando es en la Sierra, “en los límites con Guatemala, en Chicomucelo, Motocintla, Frontera Comalapa”, indicó.

Además, aprovechó para hacer un llamado a los pobladores de esa región para que no apoyen a los criminales.

“(...) no participen apoyando a las bandas, porque lo que está sucediendo en esa región de Chiapas, es que hay dos grupos que están confrontados, y entonces quieren tener bases de apoyo de las comunidades.Con cuidado con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen, porque puede ser que le lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino del bien”, dijo el presidente.

El mandatario insistió en que “no participen” los ciudadanos apoyando a delincuentes, “y si va la Guardia Nacional, si van elementos del Ejército, de la Marina, llevan instrucciones de protegerlos, van a protegerlos y que no se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región.

Es un llamado. Además, ellos saben que los estamos atendiendo como nunca, tan es así que no hay ni una demanda, no existe”, agregó.

López Obrador justificó la violencia en el sur de Chiapas y la frontera con Guatemala al decir que estas bandas de narcotraficantes buscan el control de la región para crear un corredor de tráfico de estupefacientes.

“Es muy probable que lo que quieran es el control de corredores de Guatemala hacia Chiapas”, indicó.

Sin embargo, aseguró que “no va a tener éxito esa estrategia, porque estamos pendientes apoyando a la gente, protegiendo a la gente”.

También sostuvo que se están construyendo puentes y vías de comunicación para tener el camino más rápido de la frontera a Tuxtla, “ya va a ser más difícil el dominio de estas bandas, porque ahora es como una región marginada".

El Sol de México publicó en su edición de este martes que pobladores de los municipios de la Sierra de Chiapas viven con temor tras ser impedidos a abandonar sus lugares de origen, ante las amenazas de los grupos de la delincuencia que mantienen bloqueos y enfrentamientos desde hace más de una semana.

El Heraldo de Chiapas, diario hermano de El Sol de México, reveló que habitantes de Motozintla, uno de los municipios bajo el acecho de los cárteles que se disputan la plaza, informan a cuentagotas sobre el escenario de violencia que prevalece en la zona, ante el miedo de sufrir represalias.

Chiapas registró ya 22 homicidios dolosos en un sólo día, con lo que rompió el récord de más asesinatos diarios en lo que va de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta cifra supera a los 20 muertos registrados el 16 de marzo del 2024 en el estado de Guanajuato.