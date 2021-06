“Nunca nos faltaron camas”, López-Gatell cierra ciclo de conferencias

México vive una fase de “meseta”, de incremento de casos de contagios de Covid-19, y está más pronunciado en cinco entidades, entre estas Quintana Roo y Yucatán, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell al dar por concluidas las conferencias de prensa vespertinas para informar sobre la pandemia.

Ante de salir a celebrar con mariachis y pastel que le llevaron un grupo de personas afuera de Palacio Nacional, el funcionario dijo que “en el caso de México no hemos llegado a una extinción de la epidemia, no hemos llegado a cero casos, cero eventos o cero contagios. Sigue la epidemia activa”.

Al explicar lo que ocurre sobre el nivel de intensidad del virus, comentó que “si comparáramos la ocurrencia de casos nuevos de hoy, 11 de junio, con un momento previo estaríamos aproximadamente como estuvimos entre la segunda y tercera semana de abril de 2020. Estamos como en el momento inicial de la epidemia”.

La diferencia, comentó, es que vamos a una “epidemia a la baja, pero es muy importante que no estamos declarando el final de la epidemia, que estamos conscientes con varias entidades, cinco que tiene una actividad epidémica sustancial. Algunos casos como Yucatán y Quintana Roo la intensidad se compara con lo que tuvieron en el momento más activo, en el verano de 2020. Quintana Roo lo ha sobrepasado y continúa con una tendencia al alza. No debe haber confusión y no debe haber especulación para que el mensaje del gobierno de México ya se acabó”.

En esta ocasión no se presentaron las actualizaciones del avance de la epidemia en nuestro país, pero en los informes técnicos de la Secretaría de Salud se dio a conocer que hasta ahora de manera oficial fallecieron 229 mil 821 personas.

En su última conferencia, el funcionario estuvo acompañado de Célida Dique Molina, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, quien informó que el próximo 15 de julio la sede de atención habilitada en el Autódromo de la Ciudad de México también cerrará sus puertas, como lo hizo ayer el centro Citibanamex.

Aseguró que en la máxima demanda, el IMSS llegó a contar con 19 mil 999 camas en 232 hospitales para brindar atención. “Ningún mexicano se quedó sin atención, nunca nos faltaron camas”, agregó López-Gatell.

Gustavo Reyes, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad informó que en total el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) reconvirtió 460 hospitales y 11 mil camas fueron adaptadas. Además, se contrató a seis mil médicos y 12 mil enfermeras.

López-Gatel reconoció que al inicio de la pandemia se tenía una capacidad “sumamente limitada”, como consecuencia de casi 40 años de falta de inversión y de desarrollo, y de la privatización acelerada del sistema nacional de salud que provocó un déficit acumulado de más de 250 mil trabajadores.