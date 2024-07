Padres de los 43 de Ayotzinapa, decepcionados de AMLO pero con esperanza en Sheinbaum

A punto de cumplirse una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y familiares expresaron decepción y enfrascamiento tras reunirse este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque mostraron esperanza tras su encuentro con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas, expuso a EFE su desilusión del encuentro con López Obrador en Palacio Nacional, pues consideró que el presidente sigue cerrado en su versión de defender a las Fuerzas Armadas.

“Me quedo totalmente insatisfecho, decepcionado, porque no cumplió su compromiso, en su campaña prometió (seguir) las líneas de investigación”, comentó Rodríguez.

“Él (López Obrador) está encerrado en decir: 'ya es todo lo que tengo, toda la investigación del Ejército, que me han proporcionado, pues no puedo tocarlo porque no tengo nada', pero sabemos que el Ejército es culpable”, sostuvo el padre activista.

En el mismo sentido, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes, acusó que los avances que se dieron en la investigación acabaron cuando se encaminó hacia las fuerzas armadas.

"Yo creo que en este Gobierno hubo avances importantes, por lo menos hasta el año 2022, pero cuando la investigación profundizó en los hilos que nos conducían a responsabilidad militar, ya no hubo avances, el caso se estancó y se fue a pique", dijo Rosales.

El titular de Ejecutivo recibió a las 11:00 de la mañana en Palacio Nacional a los padres y defensa de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, ahí las víctimas les externaron su rechazo al Presidente con el informe que les entregó el pasado 20 de julio.

"Fue una reunión en donde no se presentaron avances, el Presidente reafirma y recapitula su informe, el que entregó a las madres y padres (de los 43). Nosotros referimos que no avalamos ese informe y que hay un informe diferente, que se le entregó. Consideramos que no presenta avances y que hay una defensa ultranza del ejército y contrario a lo que se dice, sí existen pruebas y que la autoridad debe investigar", dijo la defensa de los 43 en una llamada telefónica con este diario.

Después, pasadas las 13:00 horas de la tarde, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, se reunió con los padres y la defensa de los normalistas desaparecidos en el Museo de la Ciudad de México. El abogado Rosales ve a una próxima presidenta de México abierta al diálogo.

"Con ella mostró mucha apertura y se le pidió que el caso Ayotzinapa tome un lugar central en las políticas de su gobierno. Ella dijo que tiene un compromiso con el caso y que lo va a hacer", detalló Rosales.

Claudia Sheinbaum se comprometió con los padres y defensa de los normalistas que en cuanto ella tome posesión como presidenta a partir del 1 de octubre se entablarán mesas de trabajo para definir los mecanismos para continuar con las investigaciones.

"Lo que vimos fue una presidenta electa con mucha disposición a dialogar y a recibir, hablar con los padres de familia y continuar con la investigación", dijo Vidulfo quien además subrayó que Sheinbaum Pardo les dejó claro "que puede haber diferencias durante las investigaciones" pero que se pueden resolver en mesas de trabajo.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, otro de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, comentó a EFE que tienen esperanza de que se pueda avanzar en el caso con Sheinbaum, aunque urgió revisar los más de 866 folios que involucran al Ejército.

“Fue un crimen de Estado y el Estado tiene que resolver el caso Ayotzinapa”, demandó Bautista.

El próximo 27 de agosto el presidente López Obrador recibirá nuevamente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en donde esperan sí existan avances para saber el paradero de los estudiantes desaparecidos desde hace casi 10 años.

Con información de EFE