Para acabar con el consumo de drogas, lo más importante es “quitar la ansiedad”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que la apuesta de México para combatir y acabar con el consumo de las drogas como el fentanilo en el país es “quitar la ansiedad, el deseo, por la droga” y, también, colaborando con las autoridades de Estados Unidos.

También subrayó que “si no hay consumo (de drogas) no se tienen problemas graves (de adicciones)” y agregó que, “lo más importante es quitar la ansiedad, el deseo por la droga, es que los jóvenes puedan ser felices sin recurrir a las drogas, que no tengan motivos, que no haya vacíos en sus vidas, que tengan apapacho, amor familiar, opciones para salir adelante con el estudio, el trabajo”, puntualizó.

También subrayó que la erradicación en la producción y consumo de fentanilo se va a lograr con la cooperación con el gobierno estadounidense.

“No es que se resuelve el problema del fentanilo, que lo vamos a resolver cooperando con el gobierno de Estados Unidos, que tienen este problema de adicciones que está afectando mucho, sobre todo a los jóvenes, pero no es eso nada más o no es eso lo más importante”, manifestó al reiterar que lo fundamental es terminar con el deseo por las drogas en los jóvenes.

Asimismo, lamentó que el consumo de drogas no sólo se tiene riesgo en los jóvenes, sino, también entre “trabajadores de maquilas”. En este sentido, se refirió a la violencia en Guanajuato, donde este fin de semana un grupo criminal mató a siete personas en un balneario de esa entidad.

En la misma sintonía, este lunes, en la conferencia de prensa presidencial, la titular de la Secretaría de Educación (SEP) anunció, hoy, el arranque de una campaña nacional contra el consumo de las drogas entre jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato.