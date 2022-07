Profepa bloquea el traslado de los felinos maltratados en Black Jaguar-White Tiger, denuncia Azcarm

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), Ernesto Zazueta, denunció que la Profepa bloquea el traslado para su atención médica de más de 100 animales, la mayoría de ellos felinos, que permanecen aún en la fundación Black Jaguar-White Tiger luego de que el 4 de julio advirtió del maltrato que sufrían en ese lugar ubicado en el Ajusco.

"Estamos muy sorprendidos, molestos, desanimados, o no sé cómo decir de tanto conflicto que se ha generado por parte de la Profepa por tratarlos de ayudar. Hemos gastado mucho dinero en apoyo, traslados, adaptación de espacios; millones de pesos en ayudarlos y lo único que hemos logrado es un mal trato.

Te puede interesar: Él es Eduardo Serio, fundador de Black Jaguar-White Tiger y acusado de maltrato animal

"Muy conflictivo está el tema, los animales están en muy mal estado y toda la enemistad que hemos tenido con el encargado Rodolfo Vilchis (director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa), que es un tipo que no tiene ni idea de vida silvestre (...) y se ha dedicado a estar trabando las cosas y a estar metiendo conflicto en todo esto.

Ernesto Zazueta comentó a El Sol de México que desconoce por qué el representante de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental no les aligera la salida de los animales, pues cuando llegan los veterinarios de Azcarm para llevarse a los felinos no les dan acceso y los tratan "con un modo descortés, agresivo, muy mal, la verdad".

Y no sólo es el trato, dijo, sino que también trabajadores de la Profepa impiden el traslado de los animales, pues para anestesiarlos se recomienda que no coman y les dan alimento antes de que lleguen los especialistas de Azcarm. "Todo es una lucha de poder que no entiendo por qué, porque a nosotros no nos interesa la Profepa, no nos interesan ellos, lo que a nosotros nos interesa es ayudar a los animales, salvar a los animales del maltrato en el que se encuentran".

Señaló que hay felinos en muy malas condiciones, algunos no sólo han perdido sus colas, sino también hay algunos ciegos y con estrabismo: "Ahora que hemos entrado a cargar (los animales a transferir a otros zoológicos) vimos que hay felinos ciegos, con estrabismo, ciegos hay varios. La leona que está enferma Lucky, esa está tirada, le está lloviendo, está en muy mal estado, y pues siguen las cosas igual".

CDMX Zoológicos chilangos reciben animales asegurados; reptiles y aves, los que más llegan

La Profepa informó el pasado 21 de julio que tras recibir la solicitud de remisión en depositaria de la mayoría de los felinos por parte de la Azcarm y algunos otros interesados, inspeccionó los sitios propuestos para determinar que cuentan con infraestructura adecuada, capacidad económica para la atención de los animales y que cumplen con sus obligaciones ambientales. Algunos de los lugares que ya han sido transferidos los felinos son los zoológicos de Chapultepec y Culiacán, en Sinaloa; así como Africam Safari, en Puebla.

La Profepa también manifestó que continúa con la alimentación, hidratación y seguimiento médico de los ejemplares, así como la limpieza de sus jaulas para "dar continuidad al plan de estabilización que permita una recuperación corporal y anímica previa a su traslado".