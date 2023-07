Sitravem da mantenimiento a otros 40 elevadores en hospitales del Edomex

La empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México Sitravem, S.A. de C.V., que debía dar mantenimiento a los elevadores del lMSS donde falleció prensada la niña Ahitana, también es la encargada de brindar mantenimiento a la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara, así como a 40 elevadores de 15 hospitales ubicados en el Estado de México.

Los contratos revisados revelan que la empresa creada en 2018 por Ismael Soto del Hoyo obtuvo en al menos esos dos contratos de los años 2021 y 2023, más de 27 millones de pesos, por parte de ambos entes.

Recomendado para ti: Por muerte de niña, IMSS denuncia penalmente a empresa de mantenimiento de elevadores

De acuerdo con el contrato del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) del 30 de diciembre de 2020, que corresponde a la licitación pública nacional 44064003-063-20, la contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores es por un monto de 8.4 millones de pesos para 2021. Según el registro de transparencia, el gobierno estatal tiene la posibilidad de prorrogar el contrato a partir del servicio otorgado en ese año.





Sociedad IMSS detectó desde abril falla en 180 elevadores, incluido donde murió Aitana

El contrato incluye las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo en puertas, botoneras, sistemas de seguridad, frenos, marcos, cuarto de máquinas, reguladores de velocidad y todo aquel mecanismo susceptible a algún tipo de desajuste, con el fin de ajustar niveles y paradas en cada piso.

También abarca el funcionamiento de los dispositivos de seguridad, controladores y reguladores de velocidad, corrigiendo lo necesario para su óptima operación.

El servicio con Sitravem se contrató para los hospitales Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz y el Centro Médico Adolfo López Mateos, los más grandes de Toluca, donde cada uno cuenta con seis elevadores, un número mayor a los tres que en promedio tienen las unidades.

El costo promedio de mantenimiento mensual por elevador estuvo fijado en 17 mil 624 pesos, mientras que al año se estableció un monto de 211 mil 464 pesos.

Según el acta del fallo a la que tuvo acceso El Sol de México, la empresa hizo un depósito de 10 por ciento, como garantía para la operación del servicio.

Entre los otros 13 hospitales del ISEM que recibieron contratos para dar mantenimiento a elevadores están el materno infantil de Atizapán; el general de Chimalhuacán, el de Chalco, el de Texcoco y el psiquiátrico Adolfo M. Nieto, entre otros.

15 hospitales del IMSS en territorio mexiquense tienen 40 elevadores a cargo de Sitravem

Respecto al contrato con el gobierno de Jalisco, este tiene vigencia a partir de enero del presente año y es por un monto de 18.9 millones de pesos.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano lanzó una licitación en la que también participaron tres empresas, entre ellas Sitravem, para brindar mantenimiento a los elevadores y las escaleras eléctricas de la Línea 3 del Tren Ligero, que conecta a Guadalajara con Zapopan y Tlaquepaque.

El contrato también prevé los servicios en 42 estaciones de Mi Macro Periférico, un transporte semejante al sistema Metrobús en la Ciudad de México, sólo que en la capital tapatía algunas de las estaciones están en sitios elevados.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, Ismael Soto es el propietario de Sitravem, con cédula profesional 9290858. Es egresado de la licenciatura en Administración de empresas de la Universidad Terranova de Toluca. Su pareja Heidi García Ramírez mantiene en su contra una demanda por una “controversia familiar” desde el 24 de agosto de 2017. Desde entonces, él ha recibido 36 notificaciones por parte del juzgado primero de lo civil en Tenango del Valle.

Enfermera lesionada en elevador

En el Estado de México también acusan fallas en los cuatro elevadores del Hospital General Regional No. 220, General José Vicente Villada, del IMSS, ubicado en el municipio de Toluca. Aunque estos no forman parte de los equipos a los cuales les da mantenimiento la empresa Sitravem denunciada por la muerte de la niña Ahitana, también hay registros de accidentes. Tal es el caso de una enfermera que se quedó atrapada dos horas en un ascensor, situación que le generó lesiones en la espalda.

“Subí y oprimí el botón de planta baja, pero de pronto sentí que tronó algo y cayó, por lo que sólo sentí daños en mi espalda. Lo intenté abrir, pero volvió a caer y quedé atrapada entre la planta baja y el primer piso”, relató Kenia N., enfermera con 11 años de servicio, a El Sol de Toluca.

Kenia fue atendida en el área de urgencias y posteriormente la revisó un traumatólogo que le diagnosticó un esguince cervical, luego del accidente ocurrido el pasado 29 de junio, alrededor de las 20:30 horas.

“Los constantes mareos, debilidad y adormecimientos, me llevaron a acudir con un médico privado y de forma inmediata me enviaron a estudios que incluyeron tomografías y resonancias, eso me ha llevado a gastar casi 12 mil pesos”, relató la enferma quien desea contar con un diagnóstico preciso para descartar daños a la médula espinal.

Respecto al caso de la niña Ahitana, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo dijo que hay tres investigaciones en curso, dos de ellas en torno a la contratación de la empresa Sitravem y la compra de elevadores Hitra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al enviar un mensaje por redes sociales sobre las medidas emprendidas desde hace una semana cuando sucedió la tragedia, Robledo dijo que la primera en la que el IMSS inició la denuncia contra Sitravem tiene que ver con lo ocurrido en las horas previas, cuando uno de los técnicos acudió al hospital a supervisar las fallas de elevador y no colocó mensajes de advertencia o suspendió el servicio.

La segunda investigación está relacionada con los contratos que desde 2019 diversas delegaciones del IMSS le dieron contratos a Sitravem y la tercera, con la compra de los 181 elevadores marca Hitra en 2016 por parte del instituto.

Con información de Rodrigo Miranda y Adriana García /El Sol de Toluca