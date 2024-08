Subcomandante Marcos arremete contra AMLO: lo compara con expresidentes panistas y priistas

El Subcomandante Marcos arremetió contra Andrés Manuel López Obrador al compararlo con expresidentes priistas y panistas como Gustavo Díaz Ordaz y Felipe Calderón quienes, asegura el líder zapatista, son el mismo estilo de gobernar. Mientras a la oposición la acusa de querer mantener sus privilegios al atacar la reforma judicial.

“Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del estilo personal de gobernar”, dice una carta titulada “El viaje” firmada por el Subcomandante.

En el documento afirma que antes se cometió el error de dar “el beneficio de la duda”, el cual se está repitiendo pero con el argumento de que “es mujer”.

“El error que se cometió antes del “beneficio de la duda”, se repite. Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido. Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que “es mujer”. Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico".

El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad.

Sobre la que califica mal llamada oposición y su defensa en contra de la reforma judicial y sobrerrepresentación, el Subcomandatne Marcos afirma que su verdadero objetivo es elevar el precio de la venta de sus decisiones en el Congreso.

“La supuesta ‘defensa’ del Poder Judicial no es sino una autodefensa. Los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados. Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia”, dice la carta.

Además, critica a los líderes del PRI, PAN y PRD por su estrategia electoral, al cuestionar la elección de Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia.

“En serio pensaron que personajes como Alito, los Chuchos y como se llame el presidente del Acción Nacional, ¿serían una opción elegible? ¿Qué las bobadas de Bertha ‘jalarían’ al electorado joven?", cuestionó

“No supieron presentarse como opción de “centro” (no sólo porque eso no existe, pero eso es otro tema), y tampoco como opción de derecha. Pero no se preocupen, eso de la ideología es eso, ideología. Y lo que importa es el negocio. Es decir, la política realista”, finaliza el documento.