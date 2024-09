Última mañanera y comida con mandatarios: cómo será el último día de AMLO como presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha decidido si saldrá el 1º de octubre de Palacio Nacional al Recinto Legislativo de San Lázaro o lo hará desde su casa en en la alcaldía Tlalpan para entregar la Banda Presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, pidió a los medios de comunicación que asisten a su conferencia matutina, que luego del 30 de septiembre, último día que estará en Palacio Nacional, no lo sigan.

Al dar los detalles de sus últimos días como mandatario, dijo que el lunes 30 de septiembre va a tener por la mañana un convivio con los medios de comunicación que atendieron sus conferencias de prensa y posteriormente, hará un recorrido con ellos para ver el retrato que se le hizo para adornar Palacio Nacional.

Luego de esta atención, comentó que tendrá una reunión con presidentes que acudirán a la ceremonia de transición de poderes. aunque dijo que no tiene confirmado quiénes asistirán a dicho encuentro.

Destacó que por la noche, Claudia Sheinbaum ofrecerá también una cena a los mandatarios que invitó a su investidura para la ceremonia del cambio de poderes.

El tabasqueño recalcó que el lunes 30 de septiembre a media noche concluirá su responsabilidad como primer mandatario de México.

Para concluir su última conferencia de prensa del sexenio, López Obrador dijo que se lleva como enseñanza que "el pueblo de México es amoroso". Finalmente comentó que la clase política debe tener respeto al pueblo.

Por otra parte, el mandatario también se refirió a sus dichos sobre su retiro de la vida pública y este viernes volvió a tratar al tema, al asegurar que no es hipócrita y de verdad va a jubilarse.

“Yo voy a jubilarme, me voy a retirar, también aprovecho para decir que no soy conservador, no soy hipócrita, no simulo, cuando digo que me voy a retirar es que me voy a retirar, me voy a jubilar”, expresó.

“No estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra o a estar queriendo manipular a nadie, no quiero ser caudillo ni líder moral, ni jefe máximo, mucho menos cacique, además es una falta de respeto a quienes se piensa que se les manipula”, dijo el todavía presidente.

Sin embargo, López Obrador ha insistido constantemente que se va a retirar de la vida pública y, aunque dijo que terminando su mandato viajaría a su finca privada en Palenque, Chiapas, ha matizado esta declaración y señalado, primero, que solo tendrá comunicación con su sucesora Sheinbaum Pardo si ella lo pide y, en segundo término, que estará solo unos días en la Ciudad de México “para aclimatarse”.