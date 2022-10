Vamos por autosuficiencia, primero es la gente para conseguir mejores costos: Amlo

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la estrategia que plantea para reducir los costos inflacionarios en el país, es a través de buscar la autosuficiencia del abastecimiento del alimento, y aseguró que primero se debe ver que la gente pueda comprar los productos a bajo costo antes de priorizar a los grandes productores en el país.

Aseguró que lo que propone es que se pueda abrir el mercado, que no haya aranceles, para comprar el arroz en donde se pueda comprar más barato, que no haya burocracia, para proteger a los que producen en nuestro país, "desde luego hay que apoyar a la producción en México, en temporadas de inflación hay que ofrecer alimentos baratos".

Andrés Manuel dijo que con el tema de la carne, si tenemos posibilidad de conseguir carne barata en Argentina, Uruguay, que se puede hacer, a pesar de que se hablaba de que por cuestiones sanitarias, no se podría comprar carne en Argentina y puso el ejemplo en Guatemala, de como desde hace 30 años entra ganado en pie, a pesar de la diferencia de la sanidad animal aplicada en Guatemala que la aplicada en Argentina.

Mencionó que Argentina, es el principal productor de exportación es la carne, venden a China, a Estados Unidos y cuestionó porque no se compra la carne en Argentina.

Foto: Cortesía | Cuartoscuro

"Lo mismo con el pollo, hay aranceles, no podemos comprar en Brasil pollo, o carne de cerdo que no somos autosuficientes por proteger a los grandes productores en México, todo se está terminando, lo primero es que la gente pueda comprar sus alimentos a precios justos y nadie abuse" aseguró.

En la conferencia de prensa el Presidente Andrés Manuel, dijo que el camino es lograr la autosuficiencia alimentaria, que se produzca en México lo que consumimos, y aseguró que una prueba de esto es lo que está sucediendo con los energéticos, donde el país ha concentrado el petróleo y con ello se ha asegurado mejores costos.

"No hay inflación en el sector energético, nos pega en alimentos, tiene que ver con importaciones, este desajuste en las cadenas de producción que se ha originado por la pandemia y la guerra, aumentó los precios de insumos básicos si no somos autosuficientes, el fertilizante ha aumentado por la guerra, el aumento en el precio, el trasporte marítimo, se ha ido 10 a 15 veces más de lo que costaba, la crisis la principal es que busquemos ser autosuficientes, producir lo que consumimos, no permitir monopolios, intermediarios, coyotaje, es un asunto que viene de lejos, antes del periodo neoliberal" refirió.

También aseguró que se debe resolver el caso del maíz blanco, pero no el amarillo que se usa a la producción pecuaria, que no entre maíz transgenico, los químicos presionan para que.se permita la siembra de maíz trasgenico, pero dijo que no van a permitir el maiz transgénico.

Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, el frijol logramos la autosuficiencia cuando se fijaron precios de garantía, si no existieran los precios de garantía, les pagarían muy poco, en el caso del arroz también, aunque se requiere un plan mayor, ya que aseguró que se importa el 80% del arroz que consumimos.