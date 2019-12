No hay mexicanos entre víctimas del tiroteo en iglesia de Texas: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que no hay mexicanos entre las víctimas del tiroteo registrado ayer en una iglesia de Texas.

Por medio de su cuenta de Twitter, el canciller reveló dicha información y envió sus condolencias a las familias que resultaron afectadas.

Me informan autoridades norteamericanas que no hay mexicanos entre las victimas del tiroteo registrado en Texas hoy. Extendemos nuestro sincero pésame a las familias afectadas en esta tragedia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 30, 2019

Así fue el ataque

Un hombre armado entró este domingo a una iglesia en Texas, E.U. y abrió fuego contra los feligreses hasta que fue abatido a tiros, confirmó el gobernador de este estado, Greg Abbott.



El hecho ocurrió en la localidad de White Settlement, al oeste de Dallas, mientras se celebraba un oficio religioso en la iglesia West Freeway Church of Christ, y portavoces del hospital al que fueron trasladadas las víctimas señalaron que uno de los muertos es el presunto autor de los disparos.

Video del tiroteo

Las autoridades desconocen hasta el momento las motivaciones del autor del ataque, quien fue abatido al parecer por miembros de seguridad del templo.



Macara Trusty, portavoz del MedStar Mobile Healthcare, señaló que una persona sufrió un paro respiratorio mientras era traslada a un hospital, pero lograron revivirla antes de ser llevada a cirugía.

Acto diabólico

En un comunicado, el gobernador Abbott calificó el hecho como un "diabólico acto de violencia".



"Los lugares de culto están destinados a ser sagrados, y estoy agradecido por los miembros de la iglesia que actuaron rápidamente para abatir al tirador y ayudar a prevenir una mayor pérdida de vidas", agregó.



Medios locales muestran imágenes del recinto con una fuerte presencia de efectivos policiales, quienes han señalado que la situación está controlada y no hay riesgo latente.

Foto: AFP

Mike Tinius, un feligrés que estaba en la iglesia, declaró a The New York Times, que otro de los fallecidos es un guardia de seguridad del templo que respondió al autor de los disparos."Estaba tratando de hacer lo que tenía que hacer para protegernos al resto de nosotros".

Con información de EFE