Asesinato de turista en París será investigado por Fiscalía Antiterrorista

La Fiscalía Antiterrorista investiga el asesinato en París de un turista de nacionalidad alemana y filipina, perpetrado el sábado por un hombre francés fichado por islamismo y con problemas psiquiátricos, que hirió también a otras dos personas.

El atacante, Armand Rajabpour-Miyandoab, nació en 1997 de padres iraníes y vivía con ellos en un suburbio de la capital francesa.

La policía lo detuvo poco después de que atacara a cuchillazos a un turista con doble nacionalidad alemana y filipina nacido en 1999.

Poco después, atacó con un martillo a otras dos personas, una de 66 años y de nacionalidad británica y otra francesa, de 60 años, según una fuente judicial.

La Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación por asesinato e intento de asesinato en relación con una empresa terrorista y por asociación ilícita criminal terrorista.

El atacante, que ya había sido fichado por actividades de islamismo radical y por problemas psiquiátricos, gritó "Allahu Akbar" ("Alá es grande") antes de ser arrestado, señalaron fuentes policiales.

El agresor habría dicho a los agentes que ya no "podía soportar" ver a musulmanes morir "tanto en Afganistán como en Palestina", declaró el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.

También habría expresado su malestar con "lo que estaba ocurriendo en Gaza" y que Francia era "cómplice de lo que Israel estaba haciendo" ahí, según el ministro.

El ataque tuvo lugar "poco después de las 20:00 GMT cuando el agresor "atacó a una pareja de turistas", informó el ministro en una rueda de prensa en el lugar de los hechos, cerca de la Torre Eiffel.

Después de que el hombre muriera "a cuchillazos", el joven "atacó a la mujer de este turista alemán", pero un "taxista que vio la escena" permitió que se salvase, precisó.

Rajabpour-Miyandoab, perseguido por los policías, atacó después a otras dos personas cuya vida no está en peligro.

"Perfil inestable"

Los investigadores estudiarán el seguimiento médico del autor de los hechos, un hombre con un "perfil muy inestable y fácilmente influenciable", declaró a la AFP una fuente de seguridad.

Los servicios de inteligencia ya habían detenido al agresor en 2016 por preparar una acción violenta en el barrio de negocios de La Défense, en el oeste de París, según una fuente policial.

La misma fuente indicó a AFP que había sido condenado a cinco años de prisión y puesto en libertad tras cuatro años en la cárcel.

Rajabpour-Miyandoab publicó un video en sus redes sociales en el que reivindicaba el ataque, confirmaron fuentes policiales y de seguridad a AFP.

En la grabación, hace referencia a "la actualidad, el gobierno, el asesinato de musulmanes inocentes", detalló la fuente de seguridad.

Los investigadores desconocen por ahora la fecha en que se grabó el video, pero aseguran que se publicó "simultáneamente" al acto, añadió.

El asesinato desencadenó una oleada de reacciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, envió sus "condolencias a la familia y allegados del ciudadano alemán" y escribió en X (antes Twitter) que sus "pensamientos" estaban "con las personas que en estos momentos están heridas y siendo atendidas".

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.



Mes plus sincères remerciements aux forces de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2023

"No cederemos ante el terrorismo", declaró a su vez la primera ministra francesa, Elisabeth Borne.

El ataque ocurre menos de dos meses después del asesinato de un profesor en Arras, en el norte de Francia, que elevó el nivel de alerta por atentado al grado más alto del sistema.

También se produce ocho meses antes de los Juegos Olímpicos de París.

El 'modus operandi' del sábado recuerda al de anteriores atentados en la capital francesa.

En mayo de 2018, un ciudadano francés y ruso nacido en Chechenia mató a un hombre con un cuchillo de cocina e hirió a otros cuatro, antes de ser abatido por la policía. El ataque había sido reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).

En febrero de 2017, un egipcio atacó con un machete a militares cerca del museo del Louvre gritando "Allahu Akbar" y fue condenado a 30 años de prisión en junio de 2021.