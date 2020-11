Biden saborea el triunfo; Trump apuesta al sabotaje

El presidente Donald Trump lanzó a Estados Unidos al abismo al reiterar sin aportar pruebas que hubo fraude en las elecciones en Estados Unidos de las que se considera ganador, pero su rival demócrata Joe Biden lleva la delantera cuando se esperan resultados claves que podrían ser anunciados hoy.

"Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección", dijo el republicano en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando sus chances de reelección penden de un hilo y está más aislado en su partido.

"El voto por correo ha destruido nuestro sistema, es corrupto... Tengo la sensación de que los jueces van a tener que decidir al final", advirtió.

Las principales cadenas de televisión estadounidenses dejaron de transmitir el mensaje de Trump al considerar que reclamó fraude sin pruebas y su discurso estuvo lleno de noticias falsas.

En un inédito, las televisoras fueron cortando la transmisión, enlazadas a sus plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales.

Dos días después de unas tensas elecciones, el final del escrutinio en cinco estados disputados determinará quién consigue la cifra de 270 votos del Colegio Electoral que se necesitan para ganar.

En su tercera postulación a la presidencia, Biden se mostró confiado en su victoria junto a su compañera de fórmula Kamala Harris, e insistió en que los votantes sean pacientes y que el resultado se conocerá "muy pronto".

"Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos los ganadores", dijo el exvicepresidente de Barack Obama, desde su feudo en Wilmington, Delaware.

Biden, de 77 años, sumaba al menos 253 votos electorales, según las proyecciones de medios estadounidenses.

Trump, de 74 años, acumulaba 214, y aunque su reelección todavía es posible, sus posibilidades disminuyen a medida que avanza el conteo.

Según gane o no Arizona, Biden sólo debe sumar seis o 17 votos electorales, que podría obtener en Nevada (6), Georgia (16) o Pensilvania (20), donde los resultados se esperaban al cierre de esta edición.

En Georgia, Biden y Trump estaban en empate técnico con 99% de los votos contados, con lo que el bastión republicano podría pasar a los demócratas por primera vez desde el triunfo de Bill Clinton en 1992.

El consejero de interior, Brad Raffensperger, indicó que quedaban todavía 36 mil 331 votos por procesar.

Además de Georgia, todos los ojos están puestos en Pensilvania. En este estado gobernado por demócratas, Trump llevaba la delantera con 94% del escrutinio, pero por menos de 1%, y se estima que los votos que faltan serán en su mayoría para Biden.

La secretaria del Estado, Kathy Boockvar, que es la funcionaria estatal a cargo de las elecciones, dijo que quedan cientos de miles de votos por ser contados.

Biden lidera en Nevada por menos de 1% y con un 89% de votos escrutados. Ahi Hillary Clinton ganó en 2016 y muchos de sufragios pendientes provienen de áreas que tienden a votar por los demócratas.

Además de estos tres estados, no ha sido aún declarado un ganador unánime en Arizona (11), Carolina del Norte (15) y Alaska (3). En todos ganó Trump en 2016.

La autoridad electoral han dicho que el conteo podría terminar hoy en Arizona, y en Carolina del Norte los votos por correo se contarán hasta el 12 de noviembre.

La táctica de Trump ha sido desde hace meses deslegitimar el voto por correo, que se estima en más de 63 millones y, en mayor porcentaje, para Biden.

No obstante, las palabras de Trump no han obtenido el apoyo unánime dentro de su propio partido, ya que el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, escribió en Twitter que "no hay defensa para los comentarios del presidente" pues "socavan" el "proceso democrático".

Las posibilidades de reelección de Trump descansan sobre una estrategia contradictoria y a largo plazo: un intento de detener el recuento de votos en los estados en los que cree estar a la cabeza, mientras exige que el recuento continúe en los territorios en los va perdiendo.





