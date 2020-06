Blancos se suman a protestas a favor del movimiento "BlackLives Matter"

NUEVA YORK. Cada día más estadounidenses blancos se suman a las protestas a favor del movimiento "Black Lives Matter" tras la muerte de George Floyd, conscientes de que la discriminación contra los negros va más allá de la volencia policial.

"No participar es como enviar el mensaje de que no me importa. El silencio sugiere complicidad. Por eso sentí que era necesario salir", dijo Krista Knight, de 36 años, en su primera manifestación este fin de semana en Manhattan.

Fue la palabra "complicidad" la que eligió para su pancarta. Una palabra escogida por muchos manifestantes blancos, que también denuncian en sus carteles el "silencio blanco".

El debate sobre la actitud de los estadounidenses blancos frente al racismo sistémico y las injusticias sufridas por la minoría negra en Estados Unidos a lo largo de la historia, relanzado por la muerte de George Floyd, es intenso.

Un reciente sondeo de la Universidad Monmouth muestra una empatía creciente de la población blanca con los riesgos que corren los negros frente a la policía: un 49% de blancos, y 57% de los estadounidenses en general, estiman que es más probable que un policía utilice fuerza excesiva frente a un sospechoso negro, el doble de quienes pensaban eso en 2016 (25%), según este estudio.

Y un 78% de los estadounidenses consideran la ira desatada por la muerte de George Floyd "completamente" o "parcialmente justificada".