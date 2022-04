Borran a El Vicentillo de la lista negra de EU

Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, así como las empresas vinculadas a su padre, Ismael El Mayo Zambada García, fueron borradas de la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, luego de que el heredero en el cartel de Sinaloa cooperara contra la organización criminal.

De acuerdo con un comunicado difundido este sábado por el Departamento del Tesoro, El Vicentillo fue eliminado del registro junto con los nombres, apodos y participaciones que le asociaban al beneficio de El Mayo Zambada, aunque en las decisiones también se excluyó a Multiservicios Jeviz y/o Jeviz S.A. de C.V. de Arte y Diseño de Culiacán.

Vicente Zambada Niebla fue detenido en marzo de 2009, en una lujosa finca del Pedregal, en la Ciudad de México, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde un juez federal de la Corte de Illinois lo sentenció a 15 años de prisión: 10 tras las rejas y cinco en libertad condicionada, al ser encontrado culpable de coordinar envíos de drogas de Centroamérica a Estados Unidos.

Fue detenido en una lujosa finca del Pedregal, en marzo de 2009. Foto: Cuartoscuro

Tuvieron que pasar 13 años para que el hijo del Mayo Zambada fuera anulado de los registros del Departamento del Tesoro, pues en mayo de 2007, los negocios señalados por Estados Unidos fueron calificados como fuentes de ingresos ilegales que alimentan el tráfico de drogas, violencia y corrupción.

En aquel entonces se nombraron seis empresas y doce personas en México que actuaron como fachada del Mayo Zambada para lavar activos provenientes de la venta de drogas en el cartel de Sinaloa. De esa ubicación, solo ha sido removido el hijo mayor del capo, sus posibles intervenciones en esas empresas, así como uno de los negocios con sus dos identidades.

Ahora, las autoridades norteamericanas han quitado al Vicentillo de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde era identificado como cabecilla o colaborador del narcotráfico bajo la llamada Ley Kingpin.

Cuando Vicente Zambada Niebla fue incluido en la lista negra de Estados Unidos también se agregaron su madre, Rosario Niebla Cardoza, además de sus hermanas María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta. Las dos primeras fueron mencionadas nuevamente por el Departamento del Tesoro en 2010.

La traición a El Chapo

Durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en 2019, El Vicentillo declaró en contra de su ex socio y compadre, lo que le permitió recortar su condena, salir de la prisión en Estados Unidos durante 2021 y ahora, un año después, fue borrado de la lista negra.

"Mi compadre Chapo no es mi enemigo", dijo Vicente Zambada tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán.



"Él sabía que testificaría (en contra) porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía", argumentó Vicentillo, quien reafirmó: "No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo".

Uno de los argumentos de la defensa de El Chapo en ese juicio fue que El Chapo en realidad es un chivo expiatorio, una suerte de mito, y que Mayo Zambada -en libertad- es el verdadero líder del cartel del Sinaloa.

"¿Sabe si el acusado es un narcotraficante real o un mito inventado que no trafica con drogas? ¿Es un líder poderoso del cartel de Sinaloa o un mito que vive escondido en la sierra y no hace nada?", le cuestionaron.

"Es un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cartel como mi papá", respondió Vicentillo.

Hijo y mano derecha de Mayo Zambada relató cómo El Chapo le narró su huida de prisión a bordo de un carro de lavandería, cómo su padre y Guzmán encargaban asesinatos de rivales o diversos entresijos del negocio del narcotráfico.

También explicó los contactos que Guzmán Loera mantuvo con la DEA mientras estaba prófugo y que Guzmán le puso en contacto con las autoridades estadounidenses cuando quiso salir del cartel.

El último día de su testimonio contra el antiguo socio de su padre, Vicentillo Zambada se despidió cordialmente de su "compadre Chapo" con un educado cabeceo, que Joaquín Guzmán correspondió en la que probablemente fue la última vez que ambos exlíderes del cartel de Sinaloa se vieron cara a cara.