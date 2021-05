Canadá está de pie junto a la CDMX: Trudeau lamenta muertes por colapso en L12

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó a través de su cuenta e Twitter el fallecimiento de 23 personas durante el colapso de las estructura del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la línea 12, la noche de este lunes, por lo que aseguró que “Canadá está junto a la Ciudad de México”.

Asimismo, señaló que el pueblo canadiense desea una recuperación rápida y completa para las 79 personas que resultaron heridas durante la caída de los trenes. “Los mantenemos en nuestros pensamientos”, aseveró.

Política Es una triste noticia: AMLO lamenta accidente en Línea 12 de Metro

▶️[Video] Momento exacto del colapso de la Línea 12 del metro

“Canadá está de pie junto a la gente de la Ciudad de México, y está pensando en ella, esta mañana. Nuestros corazones están con las familias y amigos de las víctimas del trágico colapso del paso elevado del tren. También deseamos una recuperación rápida y completa para los lesionados, y los mantenemos a todos en nuestros pensamientos”, escribió en la red social.

La noche de este lunes, cerca de las 22:25 horas, un convoy de la línea dorada cayó desde lo alto de una estructura luego de que esta se colapsara por un posible vencimiento en una de las trabes, justo entre las estaciones Tezonco y Olivos.

Un video que fue viralizado en redes sociales poco después de los hechos muestra el momento exacto del derrumbe que le quitó la vida a una veintena de personas entre los que se identificaron a menores de edad.

Canada is standing with - and thinking of - the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2021

Además, al menos un auto quedó bajo los escombros, del cual, el conductor pudo ser sacado con vida. De las personas trasladadas a un hospital, se sabe que siete fueron intervenidas quirúrgicamente.