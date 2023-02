Carambola en China deja 16 muertos y 66 heridos

Un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la provincia de Hunan, en el centro de China, dejó al menos 16 personas muertas y otras 66 resultaron heridas, informaron hoy diferentes medios nacionales.

Los hechos sucedieron el sábado pasado cuando, en el tramo de la autovía Xuzhou-Cantón que pasa por la ciudad de Changsha, cinco colisiones de varios vehículos en un lapso de diez minutos provocaron el suceso que fue reportado hoy por la policía local.





At 5:00 p.m. on February 4th, there was a serious traffic accident on the Changsha Wangcheng section of the Xuguang Expressway.



Dozens of vehicles collided with each other and caused a fire.





El comunicado de las autoridades destacó que alguno de los vehículos ardió en llamas y que las causas de los múltiples accidentes aún se hallan bajo investigación.

Según las autoridades, de entre los 66 heridos que fueron enviados a centros hospitalarios, ocho se encuentran en una condición grave, aunque estable.

La policía investiga las posibles causas del accidente, aunque todo apunta a que se debió a una falta de visibilidad y seguridad por culpa de condiciones climatológicas adversas, además de exceso de velocidad.

El sistema meteorológico de China advirtió semanas atrás sobre las condiciones climáticas adversas que se presentarían en el país asiático y recomendó a su población tomar precauciones por las olas de frío.

En el norte de China se registraron temperaturas extremas en la última semana de enero, el termómetro registró 53 grados bajo cero.

Esta marca es la más baja de la historia en esa zona geográfica, que batió el récord de 1969, cuando la temperatura cayó a 47 grados.

En China el invierno comienza en octubre y finaliza a mediados de abril, de hecho la temperatura en esos meses suele rondar en temperaturas bajo cero en la mayor parte del país.