Choque de 63 autos en EU deja al menos 35 lesionados

Washington.- Al menos 35 personas resultaron lesionadas después de que 63 vehículos protagonizaran un choque múltiple en una carretera del estado de Virginia, en Estados Unidos, al parecer como consecuencia de la niebla y el hielo, informaron las autoridades locales este domingo.



"No se reportan muertes", informó la Policía de Virginia en su cuenta de Twitter, e indicó que el gigantesco accidente involucró a 63 automóviles que, según fotografías difundidas por medios locales, fueron quedando apilados en la vía.



El siniestro, que ocurrió en una autopista del condado de York, dejó a 35 personas con lesiones cuya gravedad variaba de menor a potencialmente mortal, quienes, según la Policía, fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos para recibir tratamiento.

12:30 UPDATE: #VSP investigation continues into 63-vehicle chain reax crashes impacting east & west I64 in #York County. 35 transported for treatment. No fatalities reported. Continue to folo @511statewideva for detour info. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/UFZ2oK3f2U — VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019

La congestión causada por los vehículos obligó a cerrar el paso por los carriles por donde transitaban los automóviles, todos en el mismo sentido.



"Niebla y hielo en el puente Queens Creek a las 7.51 am cuando comenzaron los choques", detalló la Policía, tras confirmar que están investigando las causas del enorme atasco.



La cadena Fox News publicó fotos en las que se observaba los vehículos apilados con abolladuras en distintas partes y los socorristas caminando sobre estos en busca de conductores y pasajeros.



El canal local Wavy-TV también difundió en su web imágenes de lo ocurrido, entre ellas algunas de personas vestidas con chaquetas y gorros de invierno saliendo de los autos.



En otras de las fotografías se observaba la espesa niebla en el lugar y en una, captada desde las alturas, se apreciaba el tramo de la carretera afectado por el choque múltiple.

Peter Glagola, portavoz del Riverside Regional Medical Center, informó en Twitter que 24 personas lesionadas en el accidente en el condado de York están siendo atendidas en esa institución.



El portavoz detalló que una de las personas sufrió heridas graves, cinco requirieron tratamiento para lesiones moderadas y 18 tenían heridas menores. No se revelaron de momento identidades ni edades de los lesionados.