Trump empieza tratamiento con Remdesivir contra Covid-19

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó este viernes por la noche una terapia con el antiviral Remdesivir contra el Covid-19 tras ser ingresado en un hospital militar por "precaución", informó la Casa Blanca.

"El presidente está muy bien. No requiere oxígeno adicional, pero en consulta con especialistas hemos optado por iniciar terapia con Remdesivir. Ha completado su primera dosis y descansa cómodamente", explicó el médico presidencial, Sean Conley.

Trump recibió Remdesivir después de que este mismo viernes todavía en la Casa Blanca se le administró una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

Foto: Reuters

"Me va bien, ¡creo! Gracias a todos. ¡¡¡AMOR!!!", tuiteó Trump desde el hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland.

La Casa Blanca ordenó en junio la compra de prácticamente toda la producción hasta septiembre del tratamiento de Redemsivir, de la empresa estadounidense Gilead, una de las dos medicinas que han probado ser útiles contra Covid-19.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

El director general de la Agencia Danesa de Medicamentos, Thomas Senderovitz, dijo entonces en la televisión pública de su país que el paso dado por Estados Unidos para acaparar Redemsivir es una mala noticia para Europa y para un mundo en medio de una crisis global.

"No he visto algo así antes. Una compañía que decide vender todo su inventario a un solo país. Es muy extraño e inapropiado", indicó.

Trump fue hospitalizado la tarde de este viernes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, apenas 18 horas después de confirmarse su positivo por coronavirus.

Donald #Trump es trasladado a un hospital militar tras ser diagnosticado con #COVID 19 #coronavirus. La historia en https://t.co/QTxwKkUw4c pic.twitter.com/dJTeiRP7p2 — Reuters Latam (@ReutersLatam) October 2, 2020

Conley reconoció antes del ingreso que el presidente se siente fatigado y algunos medios han publicado que tiene fiebre.

La Casa Blanca informó que el presidente estará ingresado en el Walter Reed "los próximos días" y que trabajará desde las oficinas presidenciales de este centro médico.