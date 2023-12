Tribunal de Colorado saca a Trump de las primarias estatales por la Presidencia

La Corte Suprema de Colorado falló este viernes que el republicano Donald Trump no puede participar en las primarias electorales del estado en 2024 debido a estar "descalificado" para estar al frente de la presidencia de Estados Unidos.

"La mayoría del tribunal sostiene que el presidente Trump está descalificado para el despacho presidencial de acuerdo con la sección tercera de la décimo cuarta enmienda de la Constitución", dice la corte.

"Porque está descalificado, sería un acto erróneo bajo el código electoral del estado de Colorado que aparezca como candidato en la boleta de las primarias presidenciales".

La 14a enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que a finales del siglo XIX estableció los derechos de ciudadanía y los derechos civiles, prohíbe a estadounidenses de competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna.

Ratificada tras la Guerra Civil (1861-65), la enmienda tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales.

La decisión del tribunal deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del no gubernamental grupo Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), que argumenta que Trump no es elegible para competir por la Presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 perpetrado por sus partidarios.

"Trump incitó a una turba violenta a atacar nuestro Capitolio para detener el traspaso pacífico de poder bajo nuestra Constitución", dijo Eric Olson, abogado de CREW, en su argumento de apertura.

"El 6 de enero fue una insurrección contra la Constitución", dijo Olson. "Trump participó de esa insurrección".

La jueza Sarah Wallace, de Denver, falló que Trump participó en una insurrección pero que podía competir porque la sección tercera de la enmienda no se aplica a quienes compiten por la Presidencia.

Pero los electores, con el apoyo de CREW, apelaron, lo que derivó en la respuesta de la Corte Suprema.

Portavoz de Trump denuncia decisión "antidemocrática"

El portavoz de Trump, Steven Cheung, poco después del anuncio emitió un comunicado para calificar de "completamente errónea" y "profundamente antidemocrática" la decisión de la corte.

"Rápidamente presentaremos una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud simultánea para suspender esta decisión", dijo Cheung.

Por su parte, CREW celebró la sentencia en sus redes sociales.

"Acabamos de ganar ante la Corte Suprema de Colorado en nuestro desafío por mantener a Donald Trump fuera de las urnas por estar descalificado en virtud de la 14a enmienda por participar en una insurrección", escribió Noah Bookbinder, presidente de CREW.

Casos similares han sido discutidos en otros estados del país. La Corte Suprema de Minnesota, al igual que un tribunal de Michigan, se recusaron a retirar a Trump de las primarias.

Trump, de 77 años, será juzgado en Washington en marzo acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado sureño de Georgia.

Trump fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.