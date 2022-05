Fentanilo: la droga con la que EU batió el récord de muerte por sobredosis en 2021

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos rebasaron las 100 mil durante el año 2021, por primera vez en la historia, según informes del gobierno federal estadounidense. Tales cifras récord, fueron en parte debido al uso de una sustancia conocida como fentanilo, la cual se ha diseminado rápidamente a lo largo del país.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Según informes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, más de 107 mil personas fallecieron en los Estados Unidos por sobredosis de drogas durante el año pasado, lo cual representa un incremento del 15% con respecto al año 2020.

El fentanilo es cruzado hacia los EEUU por los cárteles, escondido en vehículos. Foto: Archivo | OEM

La proliferación de un potente opioide sintético, llamado fentanilo, se ha visto agravada por los efectos desestabilizadores de la pandemia de Covid-19 en los usuarios y las personas en recuperación, según las autoridades sanitarias y los proveedores de tratamiento.

Te puede interesar: Encargado del combate al tráfico de drogas en EU visita México por crisis de fentanilo

Estados Unidos ha registrado más de un millón de muertes por sobredosis desde el año 2000, y más de la mitad de ellas se produjeron en los últimos siete años. “Nunca habíamos visto algo así”, dijo Robert Anderson, jefe de la rama de estadísticas de mortalidad del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC, con respecto al impacto del fentanilo en las cifras.

Acabo de ver un vídeo que me ha dejado en Shock...



Saben que es fentanilo? C22H28N2O.



En el vídeo se ven las personas como zombies. 😲😲😲😲 pic.twitter.com/GwTHAqqZMB — Lest Torres. ℹ (@JuanCarle926) May 10, 2022

¿Qué es el fentanilo y por qué es tan peligroso?

El fentanilo es una droga hasta 50 veces más fuerte que la heroína, la cual ha aumentado los riesgos para los consumidores de drogas. Existe una forma legal, a veces prescrita para controlar el dolor del cáncer, pero los principales problemas son las formas ilícitas hechas en laboratorios clandestinos en México.

Autoridades mexicanas han realizado importantes decomisos de fentanilo en la frontera con EEUU. Foto: Cuartoscuro

Según las autoridades policiales de EE. UU, estas drogas fabricadas por los cárteles, pasan a través de la frontera escondidas en vehículos que burlan los puntos de control fronterizos. La droga es atractiva para los cárteles porque es sintética, hecha de productos químicos de fácil obtención, en lugar de depender de los cultivos, como las amapolas que se usan para hacer heroína.

Te puede interesar: Fentanilo es la droga más lucrativa: DEA

Las muertes en EE. UU. relacionadas con la heroína han disminuido a medida que aumenta el uso del fentanilo; sin embargo, las muertes relacionadas con los opioides sintéticos, una categoría compuesta en gran parte por el fentanilo, aumentaron un 23% el año pasado.

Guachochi

Así mismo, se registró un aumento de muertes relacionadas con dos estimulantes; las metanfetaminas y la cocaína, que los investigadores dicen que las personas a menudo usan intencionalmente junto con el fentanilo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!